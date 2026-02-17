El Mercado de Fichajes del fútbol chileno está próximo a cerrarse, por lo que podría haber incorporaciones de último minuto en el fútbol chileno, como así también podrían producirse algunas salidas.

Ese es el caso de Huachipato, club de la Región del Biobío que podría ver cómo una de sus máximas figuras deja la institución para probar suerte en un gigante dormido al otro lado de la Cordillera de los Andes.

Se trata de Maximiliano Gutiérrez, quien tendría conversaciones avanzadas con Independiente de Avellaneda para transformarse en nuevo refuerzo del ‘Rojo’ y ser dirigido por Gustavo Quinteros en Argentina.

Gutiérrez podría dejar Huachipato. | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista César Luis Merlo, quien a través de su cuenta personal de X aseguró que “Independiente tiene negociaciones avanzadas para fichar a Maximiliano Gutiérrez, extremo de 21 años de Huachipato. El ‘Rojo’ trata de arribar a un entendimiento por la compra de un porcentaje de la ficha”, dijo.

El último año fue de absoluta irrupción para Gutiérrez, lo cual incluso le valió ser llamado por Nicolás Córdova a la Selección Chilena y lo hizo de buena manera: le anotó un gol a Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Así las cosas, Huachipato podría perder a una de sus máximas figuras, quien en el verano fue tanteado por Colo Colo y Universidad de Chile, pero las negociaciones nunca pasaron a ser formales.

