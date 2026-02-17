Francisco ‘Paqui’ Meneghini ha tenido un complicado inicio de Liga de Primera junto a Universidad de Chile, club que acumula dos empates y una caída en las primeras tres jornadas de la competencia local.

El DT de la U no la pasa bien y sus hinchas poco a poco empiezan a perder la paciencia pidiendo su salida, algo que de momento se ve muy lejano por el poco tiempo transcurrido y por la indemnización que habría que pagar.

En caso de que el DT salga, Pedro Carcuro aportó en TVN el nombre de un posible reemplazante: “Quiero cerrar este bloque de Universidad de Chile con un trascendido, un súper trascendido”, dijo el histórico comunicador.

Sampaoli se encuentra sin club. | Foto: Photosport

“Escuchen bien: se comenta en estas esperas azules que si el camino por el cual en este momento transita el equipo y el técnico Paqui queda sin salida, ellos ya han proclamado el entrenador que debería reemplazarlo”, siguió con misterio.

¿El nombre? Pedro Carcuro va sin rodeos y lanza: “Están levantando su candidatura y se trata del retorno de Jorge Sampaoli. Ese es el trascendido, pero por el momento no hay nada oficial y que quede absolutamente claro”.

Lo cierto es que Jorge Sampaoli ya no es entrenador del Atlético Mineiro de Brasil y está sin club, por lo que podrían acercarse posiciones en caso de que Meneghini no levante el nivel con los azules y su continuidad se haga insostenible.

En síntesis

Universidad de Chile registra dos empates y una derrota bajo el mando de Francisco Meneghini.

El comunicador Pedro Carcuro mencionó a Jorge Sampaoli como posible candidato al banco azul.