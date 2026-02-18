El mercado de fichajes en la Segunda División Profesional sigue sorprendiendo, y Brujas de Salamanca continúa dando golpes estratégicos de cara a la próxima temporada.

La llegada de figuras como Juan Pablo Miño y Fabián Carmona evidencia la ambición del club de la Región de Coquimbo por consolidarse en la categoría y pelear por el ansiado ascenso a la Primera B.

Sin embargo, los Brujos no se conforman y ahora sumaron jerarquía bajo los tres palos al fichar a un arquero con experiencia en la Primera División y competencias internacionales. ¿De quién se trata?

Leandro Requena: de la Primera División a la Segunda División Profesional

El guardameta de 38 años, Leandro Requena, llega a la ciudad de Salamanca tras su paso por Deportes Iquique y tras disputar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana con Cobresal.

“¡QUÉ ARQUERO TE SACASTE, BRUJAS!”, escribió el club en su cuenta de Instagram, celebrando la incorporación del portero argentino.

Con estas llegadas, Brujas de Salamanca envía un mensaje claro al resto de la liga: busca consolidar un plantel sólido, competitivo y con jugadores capaces de marcar la diferencia en la temporada 2026.

