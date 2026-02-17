El exitoso ciclo de Jorge Sampaolien Universidad de Chile no solo dejó títulos, sino también una camada de jóvenes que prometían marcar una época en el club laico y entre ellos apareció un nombre que generó ilusión en el hincha azul por su talento y proyección: Fabián Carmona.

Formado en el Centro Deportivo Azul (CDA), el oriundo de El Monte fue considerado una de las grandes promesas del Romántico Viajero y alcanzó a ser parte del plantel que conquistó el Apertura 2014, la Supercopa 2015 y la Copa Chile 2015 con Martín Lasarte como DT.

Sin embargo, su carrera tomó distintos rumbos con el paso de las temporadas y hoy vuelve a ser noticia por un nuevo desafío lejos del foco de la Primera División.

Fabián Carmona convirtió 13 tantos en 44 partidos con la camiseta de la U | FOTO: Andrés Piña/Photosport

Fabián Carmona es nuevo refuerzo de Brujas de Salamanca

En las últimas horas, el mediocampista de 31 años fue oficializado como nuevo jugador de Brujas de Salamanca, elenco de la Región de Coquimbo, que compite en la Segunda División Profesional.

“¡Un refuerzo de categoría y trayectoria llega a Brujas!”, escribió el club en sus redes sociales al anunciar su incorporación.

El volante ofensivo buscará relanzar su carrera en una categoría exigente, aunque distante del escenario donde alguna vez fue señalado como una de las grandes apuestas del Chuncho.

El contraste entre su prometedor inicio en la U y su presente en la tercera categoría del fútbol chileno vuelve a poner su nombre en el centro de la conversación.

