Este martes la Asociación Gremial de Agentes de Chile puso el grito en el cielo por la negociación realizada por Vibra (Empresa de Fernando Felicevich) para poner a Bruno Barticciotto en Talleres de Córdoba considerando que el delantero tenía contrato con Altius y Trading Sports.

Esto motivó a que el propio jugador usara su cuenta de Instagram para aclarar el asunto y asegurar que fue él por decisión propia el que quiso cambiar de agente.

“Hace 7-8 meses me junté con ellos y les comenté que sentía que no podían llevar mi carrera de la forma que quería y que mi intención era trabajar con Vibra (yo llame a Vibra, no ellos a mi) igualmente estaba viendo una opción para que de alguna forma ellos ganen algo conmigo, así enviaron una propuesta inaceptable y les dije que era muy difícil hacerlo de esa forma“, indicó.

Agregando que “desde entonces ellos han estado en cada detalle y han echo un excelente trabajo conmigo dándome muchas herramientas para seguir creciendo y trabajando de la manera que quería. Fernando, Daniel, Sebastian y todo el equipo de la agencia se hicieron cargo de el traspaso hacia talleres, logrando un buen acuerdo para Palestino, Catolica, Talleres, para mí y mi familia”.

Bruno Barticciotto explica por qué eligió a Fernando Felicevich

Bruno Barticciotto da su principal razón para elegir a Fernando Felicevich

El delantero de Talleres además cuenta con detalles por qué decidió cambiarse de agencia de representación.

“¿Por qué elegí Vibra? Porque es la agencia de los futbolistas más destacados de la historia del país, pq son la única empresa que lleva jugadores a Europa y ligas competitivas y además porque tenía referencias muy buenas de muchos compañeros”, aseguró.

El comunicado completo de Bruno Barticciotto