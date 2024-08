La bronca es grande en Cobreloa, luego de la caída ante Universidad de Chile por cuatro goles a cero en el Estadio Nacional y que complica en demasía las pretensiones de los naranjas en Primera División.

A eso, sumar la derrota en la fecha pasada ante Unión Española como visita por tres a cero, dan cuenta que el equipo que dirige Dalcio Giovagnoli, no está pasando por un buen momento.

Algo que percibe un histórico como lo es Rodrigo Pérez, quien apunta que la ilusión del triunfo ante Unión La Calera, se esfumó rápidamente.

“Muy lamentable, sobre todo que hubo ilusión después de La Calera donde se vio un equipo súper interesante, ahora volvieron los fantasmas en estos dos partidos ante Unión y la U”, sostuvo el ex jugador a BOLAVIP CHILE.

En ese sentido, reiteró que hubo muchas fallas ante los azules y que eso, ante un cuadro así, no puede ocurrir. “No te pueden marcar a los dos minutos, menos ante un equipo grande, al que no le puedes dar esas garantías sobre todo cuando tendrán más posesión de balón. Se la hicieron fácil a la U”, aseveró el ex seleccionado chileno.

Rodrigo Pérez y el llamado al plantel de Cobreloa

A su vez, el ex campeón loíno, enfatizó que los goles en contra que tienen los mineros, sin duda son problemas netamente de concentración.

“Penosa la cantidad de goles en contra. Hay veces que uno puede decir mérito del rival, pero son cosas que hay que trabajar y tener concentración, sobre todo en el momento en que están que es peleando el descenso”, afirmó.

Finalmente, le hizo un potente llamado a los jugadores. “Es un equipo con mucha historia, una ciudad esperanzada, pero el factor suerte ha influido. Creo que lo más importante es que se den cuenta en la situación en que están. La regularidad es fundamental y darse cuenta el terreno que están pisando”, cerró Pérez.

Rodrigo Pérez y una potente reflexión con un Cobreloa que no levanta (Archivo)

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa?

El cuadro de Dalcio Giovagnoli vuelve a la cancha el día martes 27 de agosto cuando a las 20:30 horas, reciba a Coquimbo Unido por la fecha 22 en el Estadio Zorros del Desierto.