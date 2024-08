El DT aseguró que los golpeó la derrota 4-0 ante Universidad de Chile, asume que "no funcionó" el cambio que le quiso dar al equipo con los cambios y dice que el gol tempranero descompensó a su equipo.

Dalcio Giovagnoli explica qué buscó con los cambios en Cobreloa y reconoce: “Lamentablemente no funcionó”

Dalcio Giovagnoli buscó darle otra característica a Cobreloa tras perder por 3-0 ante Unión Española en Santa Laura. Sin embargo, el DT no pudo conseguir un mejor resultado y cayó por 4-0 frente a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

El DT ingresó a Mauro Brasil por Rodolfo González. También realizó más adelante donde salieron del once estelar Tomás Roco, Marco Borgnino y Nicolás Orrego para dar ingreso a Mario Sandoval, Christian Bravo y Patricio Romero.

Tras el compromiso, el DT apunta a mejorar en los partidos en casa que se vienen y explica qué buscó con las modificaciones en el equipo. “Sabemos perfectamente que en condición de local tenemos que revertir de la mejor forma, lo más rápido posible. Con relación a los cambios, más que nada era buscar una mayor agresividad y una mayor velocidad en el tema de característica”.

Giovagnoli reconoció que las modificaciones tácticas no tuvieron resultado y aseguró que ahora realizar un análisis: “Lamentablemente no funcionó, no anduvo, son cosas que las vamos a tener que analizar y plantear para este próximo partido”.

Dalcio Giovagnoli asume que no resultaron las modificiones que intentó hacer en Cobreloa. (Foto: Photosport)

Dalcio Giovagnoli dice que Cobreloa se descompensó con gol tempranero de la U y busca dar vuelta la página

El estratega de los Zorros reconoce que les afectó la goleada ante Universidad de Chile: “La verdad que golpeó, golpeó sin duda. Fue una derrota, no digo inesperada porque podía estar dentro del resultado, sí obviamente por ahí pensábamos tener otra performance, principalmente en el desarrollo del juego”.

Además, mencionó que el gol de Ignacio Vásquez a los 3’ terminó descompensando al equipo: “La apertura temprana del marcador de Universidad de Chile nos descompensó principalmente desde una cuestión táctica. Ceo que después hubo fallas ahí en un balón detenido, donde después del 2-0 se descompensó. Tuvieron unos 20 minutos de una intensidad alta, no pudimos contrarrestar eso y después el partido queda abierto. Podíamos haber logrado el descuento en alguna llegada y después convertir como convirtieron ellos”.

También menciona que esperaba otro rendimiento, pero ya se enfoca en lo que viene: “Dentro de lo que era el desarrollo del juego pensábamos tener otro desempeño y a través de otros desempeños puedes lograr otro tipo de resultados. Hay que tratar de darle una vuelta de página rápidamente a esto y ya pensar a partir de mañana en el próximo rival”.

El DT considera que los mayores problemas han estado en defensa: “Nosotros tanto este partido como el partido de Unión Española, tuvimos muchos inconvenientes principalmente en el aspecto defensivo, muchos desacoples. Este tipo de situaciones nosotros la hemos vivido, nos ha pasado y hay que confrontar esto, tratar de revertirlo de la mejor forma. Trataremos de trabajar con la gente que en este momento esté a la altura de la circunstancia”.