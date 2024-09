Pese a la alegría por el triunfo y estar cada vez más cerca de volver a Primera, el golero serenense no la está pasando bien, tras el complicado estado de salud de su hija.

Deportes La Serena venció por dos goles a cero a Deportes Limache en el Estadio La Portada en encuentro válido por la fecha 25 del Campeonato de Ascenso dando así, un paso más hacia el ansiado retorno a Primera División.

Ambas conquistas fueron obra de Lionel Altamirano, quien es el máximo artillero de la categoría y pieza clave en el andamiaje del entrenador Erwin Durán que le permite soñar a los granates.

No obstante, el argentino no solo rompe redes rivales, si no también que es un campeón del compañerismo, ya que luego de ser elegido como la figura del encuentro para la señal oficial de TNT Sports, realizó un muy noble gesto.

El tradicional premio que otorgan al mejor tras cada cotejo, Altamirano quiso otorgárselo al arquero serenense, Eryin Sanhueza, quien atraviese un complicado momento familiar, “se lo quiero dar a Eryin, se el esfuerzo que está haciendo, ayer no pasó una buena noche con la familia”, dijo el goleador en pantalla.

¿Qué le pasa al arquero de Deportes La Serena?

En la misma entrevista tras el partido, fue el propio golero quien se desahogó y contó el problema que está pasando junto a los suyos, “Mi hija pequeña de dos meses está delicada, han sido unos días muy complejos, anoche pasó una noche compleja. Está hospitalizada y ha pasado unos días difíciles”, confesó el portero.

Agregó que “verla tan chiquitita pasar por esas cosas no se lo deseo a nadie. Esto es para ella, porque han sido días muy difíciles como familia”, cerró Eryin Sanhueza demostrando una entereza profesional muy admirable.

¿Cuál es el próximo partido de Deportes La Serena?

Este sábado 14 de septiembre a las 20 horas, Deportes La Serena visitará a San Marcos de Arica en duelo válido de la fecha 26 del Campeonato de Ascenso.