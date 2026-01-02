El mercado de fichajes del fútbol chileno comienza a tomar temperatura en plena planificación de la temporada 2026, con varios clubes de la Liga de Primera y Primera B en búsqueda activa de refuerzos que marquen diferencias inmediatas.

En ese escenario, la mirada hacia el fútbol argentino vuelve a instalarse con fuerza, especialmente considerando la cercanía del mercado, la adaptación histórica de sus futbolistas y el impacto que suelen generar cuando arriban al balompié nacional.

A este panorama se suma un factor clave: una numerosa lista de jugadores argentinos de reconocida trayectoria quedaron libre de contrato, por lo que los clubes nacionales podrían incorporar experiencia y jerarquía sin necesidad de negociar traspasos.

Los 20 jugadores del fútbol argentino que quedaron libres

En Bolavip Chile te recopilamos una nómina de 20 jugadores trasandinos que pueden representan una oportunidad concreta para más de un equipo chileno que podríar dar un golpe en el mercado.

Entre los arqueros, aparecen nombres de peso como Gabriel Arias, habitual protagonista en Racing y seleccionado chileno, además de Sergio “Chiquito” Romero, histórico exarquero de la selección argentina y con extensa carrera en Europa.

En la zona defensiva, la lista incluye a jugadores con experiencia en torneos continentale como Cristian Lema, Víctor Cuesta, Frank Fabra y Rodrigo Insúa, todos con recorrido suficiente para asumir roles protagónicos de inmediato.

Se acabó el paso del colombiano Frank Fabra en Boca Juniors | FOTO: Daniel Jayo/Getty Images

El mediocampo concentra varios de los nombres más llamativos: Éver Banega, Enzo Pérez, Gonzalo “Pity” Martínez, Pol Fernández, Ignacio Malcorra y Emiliano Rigoni, entre otros, futbolistas con calidad técnica y liderazgo.

Finalmente, en el ataque, aparecen delanteros con probada capacidad goleadora como Darío Benedetto, Luciano Vietto, Wanchope Ábila, Cristian Espinoza y Abiel Osorio, nombres que podrían elevar el nivel ofensivo de cualquier plantel en Chile.

El nombre de Luciano Vietto ya fue acercado a Colo Colo | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

Con contratos terminados y libertad total para negociar, esta nómina representa una oportunidad concreta para los clubes nacionales, que podrían dar un golpe en el mercado

En síntesis…