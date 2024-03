Cobreloa sigue dando que hablar en su retorno a la Primera División del fútbol chileno. Si bien el comienzo de temporada no fue de la mejor manera, en las últimas fechas los naranjas han podido conseguir dos triunfos consecutivos, resultados que lo tienen en la parte alta de la tabla de posiciones.

Uno de los jugadores que llegó esta temporada a Calama es Christian Bravo, futbolista que ha tenido pasos por Universidad de Chile, Granada de España y Universidad Católica, entre otros clubes.

El formado en las divisiones inferiores de la U rápidamente se ha ido acoplando al elenco dirigido por Emiliano Astorga y ya convirtió su primer gol con el cuadro del Loa en el Torneo Nacional: fue en el triunfo ante Cobresal.

Bravo celebrando el gol ante Cobresal | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

FIGURA DE COBRELOA DA EL NOMBRE DEL JUGADOR LOÍNO QUE LO SORPRENDIÓ

“El Plancha”, como le apodan, fue invitado al programa de Youtube llamado Socios del Desierto y en dicho espacio le consultaron sobre el jugador que más le ha sorprendido desde su arribo a la ciudad de la Región de Antofagasta.

“Todos tienen una calidad tremendo, pero voy a hablar por lo que me tocó enfrentar también y es Rivaldo Hernández. Me sorprendió harto cuando me tocó enfrentarlo y acá demuestra su calidad”, contestó el extremo.

“Me sorprende mucho que pueda ser un jugador polifuncional porque a veces lo ponen de central y cumple, lo pone de 6 y cumple, entonces eso no es fácil a veces encontrar. Entonces, Rivaldo tiene unas tremendas condiciones y siempre le digo que si sigue por como va, va a llegar a súper lejos. Tremendo jugador Rivaldo”, cerró.

¿CUÁNDO SE DISPUTARÁ EL PARTIDO ENTRE COBRELOA Y UNIÓN ESPAÑOLA?

El compromiso entre Cobreloa y Unión Española se disputará el sábado 16 de marzo a las 20.30 horas, en el Estadio Zorros del Desierto.