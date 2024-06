Dalcio Giovagnoli raya la cancha en Cobreloa tras expulsión de Christian Bravo: “Son cosas que no se pueden hacer”

Christian Bravo fue expulsado en la derrota de Cobreloa por 4-0 ante O’Higgins en el estadio Zorros del Desierto. El Plancha recibió la tarjeta roja en el minuto 13 luego de que el árbitro Nicolás Gamboa, interpretara una agresión a Martín Sarrafiero. Esta situación comprometió a los Zorros, pues se quedaron con uno menos cuando ya estaban 1-0 abajo en el marcador.

El entrenador de los loínos, Dalcio Giovagnoli, raya la cancha y asegura que este tipo de situaciones no puede pasar: “Lo de la expulsión fueron dos golpes letales, del gol y después la expulsión. Un equipo cuando no viene bien anímicamente, evidentemente esas cosas se manifiestan. A ver, nosotros recién hablamos con el plantel. Lo hablaremos en su momento con Christian”, dijo de entrada.

“Christian es un jugador profesional, sabe perfectamente. Es un chico que tiene mucha trayectoria, mucho recorrido en esto y creo que esa reacción puede ser producto de la situación”, añadió.

Giovagnoli aseguró que cosas así no pueden pasar y se refirió a la repercusión de la tarjeta roja: “Son cosas que no se pueden hacer, lamentablemente, porque ese creo que no sé si el tiro de gracia, pero fue un golpe duro para el equipo en un momento bastante crítico. Quería tratar de reponerse o lograr el 1-1 y lamentablemente se viene la expulsión”.

Christian Bravo fue expulsado en goleada que sufrió Cobreloa. (Foto: TNT Sports)

Dalcio Giovagnoli asegura que llueve sobre mojado en Cobreloa

El estratega de los Zorros analizó el partido que se jugó en el Zorros del Desierto de Calama: “Me gustaría dividirlo en dos partes. Tal vez lo anímico nuestro y el desarrollo del juego. Desarrollo del juego viene tal vez por unas fallas y desde el primer gol de O’Higgins”.

“Después la expulsión como que redondeo un poco el juego y el partido. Nos metimos en partido un tramo, unos 10-15 minutos. En el segundo tiempo padecimos un poco la situación donde está el equipo, donde está el grupo, que es un factor anímico. Me parece que ese fue un efecto colateral que lo hemos sentido”, complementó el DT.

También menciona que ahora tendrán la chance de trabajar en corregir los errores: “Estas cosas suceden. Un poco como dice la frase ‘llueve sobre mojado’. Hay que asumir la responsabilidad, hay que asumir la situación y tratar esto de revertirlo. Ahora tenemos un periodo para trabajar. Vamos a hacer hincapié en todo, en todos los detalles y los errores que se fueron cometiendo y tratar de potenciar, de fortalecer al grupo de la mejor forma”.