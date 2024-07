Cobreloa recibió un duro golpe en lo que fue el partido de ida por las semifinales de la zona norte en la Copa Chile, en la que cayeron por 2-0 ante Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, duelo que no estuvo exento de polémicas por el arbitraje de Benjamín Saravia.

Tras lo que fue este partido, el jugador ‘Loíno’, Christian Bravo conversó con los medios en zona mixta y explotó contra el arbitraje de este duelo, mostrando todo su descontento.

“Estamos calientes y dolidos, se repite lo mismo con el mismo árbitro, siempre problemas, no duda en sacarnos roja a nosotros, después la patada a ‘conejo’ de Barrios, pero con suerte le puso amarilla”, comenzó señalando Bravo.

Siguiendo en esa línea, el ‘Plancha’ indica que ya van varios arbitrajes que no lo han dejado para nada contentos tanto en Copa Chile como en el Campeonato Nacional, en la que no entiende los criterios de los jueces.

Polémica hubo en el Iquique vs Cobreloa | Foto: Instagram

“No sabemos qué criterios usan, me ponen un planchazo que es roja para mí contra Arica, le muestra amarilla, me expulsan contra O’Higgins por un golpe en el hombro, no entiendo yo el criterio, estamos todos calientes porque nos perjudican”, apuntó.

Finalmente, Bravo habla de lo que fue el desempeño del equipo, en la que rescata que a pesar de tener un jugador menos en gran parte del partido, lograron dejar la llave abierta.

“Nosotros somos jugadores y aceptamos las criticas y todo, pero creo que a veces pasa de nuestras manos, lo único positivo que rescato, es que el equipo se mantuvo, se pudo rescatar lo que se pudo y como digo y hablamos en el camarín, antes con uno menos nos comíamos seis, hoy creo que es positivo que podemos revertirlo en nuestra casa, ya queremos que sea mañana para que sea el partido”, cerró.