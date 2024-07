Ídolo de Cobreloa exige la salida de Cristián Insaurralde: "Que se vaya a la mierda, no sirve"

La expulsión de Cristián Insaurralde en el duelo entre Cobreloa y Deportes Iquique provocó la rabia de un ídolo loíno. Tras el compromiso, exigió la salida del atacante argentino del plantel.

Y es que tras la tarjeta roja que recibió el argentino en el minuto 34 de la caída 2-0, el referente perdió la paciencia. Para Camilo Pino, no hay que aguantarlo más: lo quiere fuera del club. Asegura que se cree una deidad en la institución.

“Gary Insaurralde, que se vaya a la mierda. No es primera vez que lo hace. Cuando se creen dioses, chao. No somos más que un equipo que tiene que luchar para no descender”, comenzó asegurando a BOLAVIP CHILE.

“Chao. No te corre 20 minutos, reclama todo, los saca a todos del partido… no sirve”, agregó el ídolo loíno sobre el atacante.

En tanto, sobre el compromiso aseguró: “El equipo, en la disposición, mejoró un poco, pero no somos más que esto. El técnico que llegue, no va a mejorar esto. Sí, es un tema de plantel. Tienen que tener un orden. Ninguna posibilidad de gol”.

Cristián Insaurralde fue expulsado en Cobreloa ante Deportes Iquique.

Teme por el descenso de Cobreloa

Además de criticar duramente a Cristián Insaurralde, el histórico de Cobreloa se refirió a la posibilidad de descender. Confía en que Dalcio Giovagnoli le puede cambiar la cara al equipo, pero es complejo. Ya mira de cerca el retorno a la Primera B.

“Si es que nos salvamos… Dentro de todo, es lo que nosotros esperamos: salvarnos del descenso. Ahora toca un gran paso que será qué haga el entrenador cuando haga estos ajustes. Yo haría varios cambios”, cerró Pino.

Siguiente partido

El próximo duelo de los loínos será ante Deportes Iquique. Será válido por la vuelta de la semifinal regional de Copa Chile y se jugará el viernes 12 de julio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto.