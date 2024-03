Rangers de Talca despedició una gran oportunidad de quedar en los primeros puestos de la Primera B tras caer por 2 a 3 ante San Luis de Quillota, en el estadio Fiscal de Talca.

Esta situación hizo que los hinchas del cuadro de la Región del Maule hicieran sentir su enojo e ingresaran al terreno de juego para intentar agredir a los jugadores visitantes, los cuales no fueron heridos físicamente.

JUAN JOSÉ LUVERA TIENE FUERTE CRUCE CON PERIODISTA EN TALCA

Es por aquello que el DT del elenco piducano, Juan José Luvera, se enfrascó en una fuerte discusión en conferencia de prensa con un periodista Santiago Oñate de Radio Futura.

“Caroca es un volante mixto que rompe y es box to box, no es contención ni es 6. Insertamos a Pablo (Sanhueza) de 6 y generamos 7 ocasiones de gol en el primer tiempo y en el segundo tiempo el partido te da eso. Asumo esa responsabilidad y si lo pierdo yo, no los jugadores”, comenzó diciendo el ex estratega de Huachipato.

Luvera hizo sentir su enojo con un comunicador de la zona | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Agregando que “hay que entender de táctica, hay que entender de juego y hay que tomar decisiones…Para usted no fue acertada la decisión, para mí si”.

“No alabe o critique, a mí no me interesa su opinión…Primero le voy a decir que cierre la boca porque usted no sabe con la dignidad que trabajábamos, usted es un irrespetuoso, usted puede preguntarme lo que usted quiera, usted se puede equivocar y yo también porque somos todos humanos. Con los jugadores no. Cometimos errores, nos hicieron 4 goles y me hago cargo yo, pero con los jugadores no, ¿estamos? Con los jugadores no te metas, no le vendas cualquier cosa a los hinchas. A vos no te contesto más”, sentenció el director técnico.

EL MOMENTO DE FURIA DE JUAN JOSÉ LUVERA:

¿EN QUÉ POSICIÓN SE UBICA RANGERS DE TALCA EN LA PRIMERA B?

Rangers de Talca se ubica en la cuarta posición en la Primera B a tan sólo tres puntos del líder que es Recoleta, equipo que viene de derrotar por 2 a 1 a Curicó Unido.