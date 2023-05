Claudio Borghi dispara con todo a los jóvenes valores del fútbol chileno: "Los juveniles que están jugando no se están ganando la posibilidad de ser titular"

El Campeonato Nacional finalizó en su primera rueda casi en su totalidad y varios equipos han mostrado dentro de sus plantillas a distintas figuras jóvenes, en la que dentro de los tres grandes ha existido cierta desilusión por el rendimiento de algunos jugadores de quienes se esperaba un mayor nivel en esta temporada.



Ante esta situación, el ex jugador y entrenador Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ para dejar su impresión a lo que ha sido el rendimiento de los jugadores jóvenes, de quienes considera que alguno no se han ganado un puesto para ser titulares.



“También hay que ser justo con los entrenadores, los juveniles que están jugando no se están ganando la posibilidad de ser titular, no se la están ganando”, comenzó señalando Borghi.



Siguiendo en esa línea de sus declaraciones, el ‘Bichi’ fue claro en señalar que en sus tiempos el pedir cambio por cansancio teniendo una corta edad, era algo impensado y esto, es algo que ha visto en demasía en nuestro fútbol.

Darío Osorio no ha podido tener un gran rendimiento en esta temporada | Foto: Photosport

“Si yo tengo 21 años, yo era un negro fuerte, rápido, pero no era de correr para todos lados. A mi para que me saque el técnico me tenían que pasar dos elefantes por arriba, pedir el cambio a los 21 años… jamás”, declaró en TNT Sports.



Finalmente, Borghi desmenuzó lo que ha sido el actuar de Lucas Assadi y Darío Osorio en la U y de Daniel y Bruno Gutiérrez en Colo Colo, en la que les hizo un tirón de orejas por la distintas circunstancia que les han impedido poder consolidarse como grandes jugadores a su corta edad.



“Vayamos a Pellegrino, puso a Assadi y lo echaron, pone a Osorio y lo echan. Colo Colo, tienes a los dos Gutiérrez, el marcador de punta te pide el cambio, entonces hay que ser justo con los entrenadores ¿los ponen? Si, los ponen y titulares ‘acá, está la camiseta, ganatela’ y te la dejan en el gancho, como que no pueden”, finalizó.