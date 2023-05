Dante Poli aplasta con todo a Darío Osorio y su posible partida al extranjero: "Si hoy no eres titular en la U, no vas a ser titular ni en el Cádiz"

En los últimos días el futuro del joven crack de la Universidad de Chile, Darío Osorio ha vuelto a ser un tema más que importante, en la que aseguran que el Leicester de Inglaterra haría todo para poder quedarse con la carta del jugador para la temporada 23/24.



Ante este posible salto al extranjero que podría dar el atacante de la U, el ex jugador Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió al potencial que tiene Osorio, en el cual señaló que aún le falta mucho por poder explotar y que sin duda Mauricio Pellegrino se lo indicó.



“Yo sigo pensando que es impresionante su potencial, que en Europa aún pueden estar siguiéndolo, eso no quita que Pellegrino es mucho más fuerte en la interna que puede decirle ‘el talento solo no te va alcanzar’, todo el mundo yo creo que se lo dijo un montón de veces”, comenzó señalando Poli.



Sobre el desempeño que ha tenido la ‘Joya de Hijuelas’ en este semestre, el retirado zaguero fue duro y dejó un mensaje que abre una gran interrogante sobre lo que puede ser una posible estancia de Osorio en el extranjero, en la que lo tilda de no tener carácter.

Darío Osorio podría partir al fútbol inglés | Foto: Photosport



“El chico no tiene falta de actitud para mí, él tiene falta de carácter, que incluso puede ser peor, porque la actitud tiene que ver con motivaciones, con desidia e incluso hasta arrogancia con tu talento grande que tienes sobre el resto. Lo de él es el carácter, la personalidad, el enfrentarse a situaciones complejas con su edad”, explicó en ESPN.



Finalmente, Poli fue drástico con Darío Osorio, en la que ante su irregular primer semestre en el que no logró consolidarse con la U, dejó en claro que si no se consagraba en Chile, es casi imposible que lo pueda conseguir en algún equipo del extranjero.



“Más allá de todo lo que dicen de su potencial, si tu no juegas en Chile, no vas a jugar en Europa nunca, pero nunca. Si hoy por hoy no eres titular por distintas razones en el fútbol chileno y en esta Universidad de Chile, no va a ser titular ni en el Cádiz, ni en el Valladolid o algún equipo mediano”, cerró.