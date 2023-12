Claudio Borghi reacciona con exceso de pimienta a las palabras de Hernán Caputto sobre Jaime García: "En mi barrio dicen que no hay que morir de sapo"

Durante la mañana de este día lunes, circuló un video en donde unos hinchas de Ñublense increparon a Hernán Caputto, técnico del cuadro chillanejo, por la maña campaña que está teniendo el cuadro sureño en el Campeonato Nacional 2023.

Al final del registro, se escucha cómo Hernán Caputto apunta a Jaime García como ‘el indisciplinado de García que chupaba con los jugadores’, en relación al consumo de alcohol del técnico con miembros del plantel.

Las palabras de Caputto no pasaron coladas y fue el mismo Claudio Borghi, histórico campeón del mundo con Argentina y panelista de Futuro FC de Radio Futuro quien reaccionó con acidez extrema al registro viralizado.

Hernán Caputto en el ojo del huracán en Ñublense. | Foto: Photosport

“Se equivoca muchísimo, ¿saben cuál es el problema? Yo hubiese entendido a Hernán si llega y dice ‘tenemos inconvenientes porque pasa esto y esto y el plantel no se puede manejar por los problemas de antes’”, dijo en el programa previamente mencionado.

“Ahí lo entiendo, pero después de asumir, después de que no te va como hubieses pensado o querido hablas del técnico anterior, en qué centras eso, no entiendo”, complementó el ex técnico de Colo Colo.

Para el final, Borghi deja una frase para el bronce: “Yo estoy cansado de decir, cuando hay un técnico cercano dicen ‘no, este hueón es cercano’, si es duro dicen ‘no, es muy duro’, entonces qué quieren. Yo estoy decepcionado del jugador de fútbol, porque en mi barrio dicen que no hay que morir sapo. El alcahuete es feo, morite sin acusar, y si acusas, acusa en el momento, no después”.

Así marcha el Ñublense de Hernán Caputto

El cuadro sureño marcha en la duodécima posición del Campeonato Nacional 2023 y con la caída ante Huachipato se quedó sin chances matemáticas de clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Ñublense y Hernán Caputto cierran la temporada

Hernán Caputto y sus dirigidos jugarán por el honor el próximo sábado 9 de diciembre a las 20:30 PM de Chile continental cuando tengan que visitar a Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura.