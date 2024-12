El entrenador uruguayo, Martín Lasarte vive horas bastante complicadas en el fútbol uruguayo a cargo de Nacional de Uruguay, en la que el ex DT de la Universidad de Chile y la Selección Chilena sufrió un duro golpe tras no conseguir títulos con el club en esta temporada.

La derrota en la final de la Copa de Uruguay a manos de Defensor Sporting por penales, sin duda que comenzó a generar muchos cuestionamientos por parte del hincha de Nacional, la que en los días siguientes comenzó a acrecentarse.

¿La razón? el entrenador uruguayo que mantiene contrato con Nacional, ha sido brutalmente ninguneado previo al proceso de elecciones en el club uruguayo, en la que todo parecería indicar de que su estancia en el ‘Bolso’ llegaría a su fin.

Dos de los tres candidatos a la presidencia del club, han prometido llegar con dos distintos entrenadores en caso de salir elegidos, mientras que el tercero ha decido separar posturas a la de sus rivales y se reserva sobre el puesto de DT en Nacional.

Esta situación sin duda que ha indignado al cuerpo técnico de Martín Lasarte, el que está integrado por tres ex Universidad de Chile: Marcelo Tulbovitz (PF) y los dos ex jugadores; Mauricio Victorino y Esteban Conde.

Lasarte y Tulbovitz en la U. de Chile | Foto: Photosport

En las últimas horas, Tulbovitz conversó con el programa ‘100% Deporte’ de Radio Sports 890, en la que se refirió a lo que ha sido el complejo momento que han vivido como cuerpo técnico de Nacional ante este tipo de propuestas dentro de un proyecto en marcha.

“Estamos en la situación que estamos, firmes y seguros de las convicciones, y seguros de hechos objetivos y de hechos subjetivos. Seguros de que Martín Lasarte jamás se merecía este trato, en tanto representa al jefe del cuerpo técnico, y es un campeón de América y del mundo como jugador, un tricampeón uruguayo como técnico. No se merecía este manoseo permanente”.

Victorino y Conde junto a Lasarte en Nacional | Foto: Archivo

“Me viene a la cabeza la frase de Maradona, y en este caso la pelota se manchó. Se manchó en nuestro fútbol, y se manchó en Nacional”, declaró.

Agregando más a aquello, el Preparado Fisico es consciente que es muy poco probable seguir en Nacional “subjetivamente, siento que no tenemos chance de seguir como cuerpo técnico de Nacional. Objetivamente, dos de tres candidatos a presidente hablan de otro técnico (José Decurnex de Juan Ramón Carrasco y Ricardo Vairo de Jorge Bava), y el tercero (Javier Gomensoro) se llamó a respetuoso silencio, algo que se valora”.

Finalmente, Tulbovitz pidió más respeto para lo que es la persona de Martín Lasarte, a quien lo considera un importante personaje para la historia de Nacional por todos los logros que ha conseguido tanto como jugador y entrenador, en la que pide darle más valor a aquello.

“Martín está en el Top 5 de técnicos que más partidos tuvieron en Nacional, que ganó tres campeonatos uruguayos, que como jugador fue campeón… Y a veces siento que no se le valora. Y también está el mote de defensivo cuando fuimos el equipo más goleador. Yo tenía la ilusión de alcanzar a Peñarol y llegar a las finales, pero no pudimos. Y no hay que tenerle miedo a decir las cosas. No nos dio. Sí nos dio para tener un puntaje tremendo en la Anual. Me hago cargo de que no pudimos ganar el Clausura”, finalizó.

Lasarte, Victorino y Conde campeones en la U

Estos tres personajes tuvieron diversos pasos por la Universidad de Chile, en la que los tres fueron campeones con los ‘Azules’: Martín Lasarte como DT consiguió tres títulos (Campeonato Nacional, Copa Chile y Supercopa). Esteban Conde consiguió cinco campeonatos con la U (tres torneos ligueros , Copa Sudamericana y Copa Chile), mientras que Mauricio Victorino sumó un título con el ‘Romántico Viajero‘: Torneo Apertura 2011.