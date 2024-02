Claudio Palma se ha transformado en uno de los relatores más conocidos de nuestro país en la última década, pues el locutor está fin de semana a fin de semana siendo la voz de los partidos del fútbol chileno en TNT Sports.

El “Negro”, como le apodan sus más cercanos, también es parte del panel de Futuro Fútbol Club, programa de Radio Futuro que se transmite de lunes a viernes al mediodía.

Sin embargo, durante los últimos años, mucho se ha hablado acerca de su retiro oficial de los medios de comunicación, algo que por lo menos este año no acontecerá. ¿Por qué?.

Claudio Palma y Aldo Schiappacasse han formado una de las duplas más famosas del periodismo deportivo chileno | FOTO: Andres Pina/Photosport

HAY CLAUDIO PALMA PARA RATO: RENUEVA POR UN AÑO EN TNT SPORTS

Según confirmó el medio El Filtrador, el oriundo de Osorno renovó contrato con la señal deportiva y dirá presente en el partido entre Colo Colo y Unión Española, por la primera fecha del Campeonato Nacional.

Tras darse a conocer esta noticia, Palma se tomó un tiempo para conversar con el ya citado medio sobre lo que le depara su futuro.

“Pasado los 50 años todos podemos tener una visión de cómo ya entra la recta final del trabajo. Porque igual uno dice: tengo 54 y se jubila a los 65, más allá de lo que uno pudiera tener presupuestado, al final la vigencia no depende de uno, depende de quienes te evalúan, que no son redes sociales, el público en la calle. La vigencia es a partir de que tu jefe te diga ‘quiero que estés acá’, yo agradezco eso”, comenzó diciendo.

Palma junto a Borghi en una transmisión del ex Canal de Fútbol | FOTO: Andres Pina/Photosport

Bajo la misma línea, el relator con más de 20 años de trayectoria confesó que “me sorprendió en el caso de (Robert) Nicholson, de Sebastián Caballero, que me hayan dicho ‘vamos a contar contigo’”.

“Uno puede planificar, en términos laborales, no quiero trabajar hasta los 80 años tampoco, no me veo chocheando en la tele. Pero cuando los jefes te siguen respaldado y manifiestan un deseo de seguir contando contigo, es súper lindo” agregó.

“Pero como vengo firmando por un año, termina el contrato, me voy de vacaciones y digo ‘si me llaman, las puertas abiertas’. Es muy buen ejercicio firmar por un año porque puede que lleguen otros jefes y digan ‘Claudio, llevas 30 años en esta cosa, ya estás cansado, no tienes voz, tienes que tener un rol más secundario’. En la medida en que no tenga esa noticia, seguiré reencontrándome con esto. Y eso me ha pasado en los últimos años”, complementó el ex Radio Portales.

¿EN QUÉ HA INVERTIDO CLAUDIO PALMA DESDE QUE ES RELATOR?

Fue en esta misma entrevista que el comunicador que debutó en 1996 en televisión, en el canal La Red, dejó en claro que poco a poco se irá alejando de la pantalla y participará más en otros proyectos en los cuales que ha invertido.

“Yo siempre he querido que la parte final, la laboral, vaya disminuyendo en la medida en que se pueda. No seguir permanentemente por force en la pantalla. Yo compré unas canchas de pádel, me voy a instalar, y es la proyección de tener un complejo deportivo, de estar con los amigos, de hacer un asado. De disfrutar también un fin de semana, porque partí muy joven”, remató.