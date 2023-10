Clavito Godoy saca su pizarra para barrer el piso con Pablo Milad por no concretar ser sede del Mundial 2030: "No tiene peso"

La ANFP y Pablo Milad despertaron con una dura noticia en el día de hoy, toda vez que el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, anunció que Chile no será sede del Mundial 2030.

La noticia no cayó para nada bien en el medio nacional y diversas voces han hablado sobre el tema, siendo una de ellas Hernán ‘Clavito’ Godoy, histórico DT del fútbol chileno quien repasó al presidente de la ANFP en diálogo con Bolavip Chile.

“En primer lugar, la FIFA y la CONMEBOL son una mafia, corre demasiado dinero por ahí. Segundo, Pablo Milad y la ANFP no tienen peso alguno”, analizó el controvertido entrenador de fútbol sin pelos en la lengua como acostumbra.

El Mundial 2030 no pasará por Chile. | Foto: Photosport

En esa línea, sigue: “Milad no tiene peso, nuestra competencia deja mucho que desear, nuestros árbitros, el VAR para qué hablar… no estamos modernizados para nada y ya no hay pesos pesados como Abel Alonso, Miguel Nazur, entre otros”.

En el cierre, el DT nacional apunta sin asco a los responsables del nuevo papelón: “Es culpa de los dirigentes, no hay peso como antes lo tenían Harold Mayne-Nicholls, gente que sabía de fútbol y no agentes políticos que no les importa el fútbol”.

Así se jugará el Mundial 2030

El Mundial 2030 arrancará en Sudamérica y después se desarrollará íntegramente entre España, Portugal y Marruecos.