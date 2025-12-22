Ñublense vive un agitado mercado de pases de cara a la temporada 2026, pero lejos de traer calma, las decisiones deportivas han generado una ola de molestia entre los hinchas.

En las últimas jornadas, el club confirmó la salida de Carlos Labrín, Esteban Valencia, Diego Tapia, Rodrigo González, Pedro Sánchez, Patricio Rubio y Bayron Oyarzo, un éxodo que golpea directamente la estructura del plantel que venía compitiendo en los últimos años.

J. J Ribera es el nuevo DT de Ñublense (Foto: Photosport)

A estas partidas se suma la llegada del nuevo director técnico Juan José Ribera, quien asumirá el desafío de rearmar un equipo prácticamente desde cero. Y aunque ya se anunciaron los primeros refuerzos —Carlos Salomón, Hernán Muñoz y Joaquín González—, la reacción de la hinchada no ha sido precisamente positiva. Los seguidores esperaban incorporaciones de mayor peso y experiencia para suplir la cantidad de bajas.

Molestia en los hinchas de Ñublense por la reestructuración del plantel

La sensación generalizada entre los fanáticos es que el club está retrocediendo en lugar de fortalecerse. Varios de los futbolistas que abandonaron Chillán eran titulares o piezas importantes en el esquema del cuadro rojo, por lo que su partida se interpreta como un debilitamiento considerable del proyecto deportivo.

Las nuevas contrataciones tampoco han logrado convencer. Si bien se valora que Ñublense se haya movido rápido para sumar nombres, muchos hinchas consideran que las llegadas no están a la altura del desafío que implica reconstruir el plantel tras tantas salidas e incluso han considerado que sus nuevos fichajes son derechamente “para irse a la B”. La inquietud crece especialmente porque la competencia oficial está cada vez más cerca.

En medio de este escenario, el club enfrenta un ambiente tenso y una hinchada impaciente, que espera señales claras del rumbo que tomará Ñublense bajo la conducción de J.J. Ribera. Por ahora, el descontento domina la conversación en Chillán, a la espera de nuevos movimientos que devuelvan la confianza a los seguidores del Rojo.

Los furiosos descargos de la hinchada de Ñublense

