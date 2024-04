Cobreloa sigue en caída libre en el torneo local. Los loínos sufrieron su segunda goleada al hilo y los históricos del club piden la salida del entrenador Emiliano Astorga. No obstante, desde la directiva descartan que el DT responsable del ascenso salga de la institución. Está definido por la cúpula del club.

Así lo manifestó el gestor deportivo del club, Jorge De Olivera, en conversación con En La Línea. El exfutbolista y parte de la dirigencia del conjunto loíno aseguró que la continuidad de Astorga no está en cuestión. A pesar de los malos resultados, aún no advierten un problema de mayor trascendencia.

“Sí, él va a seguir. El directorio viene manteniendo una línea de respetar los procesos. No es la primera vez que lo voy a decir. En el fútbol mandan los resultados. Si uno se pone a pensar desde los números, hay tiempo para no entrar en una gran preocupación o crisis”, comenzó indicando.

Sin embargo, el dirigente no puede ocultar algo: el equipo de Emiliano Astorga no está jugando bien. Ello no solo quedó evidenciado en el 6-0 sufrido ante Ñublense en la última fecha, sino que también en el 3-0 ante Audax Italiano en Calama. “Lo que preocupa es la forma y sobre eso se está trabajando y analizando todo”, cerró.

Jorge De Olivera descartó la salida de Emiliano Astorga desde Cobreloa.

Rayados en Calama

Finalmente, De Olivera se manifestó sobre los rayados que aparecieron en el frontis del Club de Campo Cobreloa y en el Estadio Zorros del Desierto. Lamentó la situación, pero entiende que el hincha loíno está más que molesto por la situación que vive el equipo.

“Obviamente que no es algo lindo para nadie, pero el hincha se expresa. No sé si es la forma, pero no me voy a meter de cómo lo hacen. Es lógico que tenga su malestar, es entendible. A mí me genera la sensación de que hay que seguir trabajando para mejorar. Si los hinchas se manifiestan, algo no se está haciendo bien”, cerró.

Cuándo juega Cobreloa

El siguiente duelo de los loínos será contra Everton el domingo 5 de mayo. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.