Erick Pulgar atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera y así quedó reflejado este lunes, cuando fue distinguido con el Cóndor de Oro al Mejor de los Mejores 2025, galardón que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos al deportista chileno más destacado del año.

En ese contexto, el volante formado en Deportes Antofagasta volvió a referirse a un tema que periódicamente aparece en el debate futbolero nacional: un eventual regreso al fútbol chileno.

A fines de 2024, su nombre fue vinculado con fuerza a clubes como Universidad Católica y Colo Colo, en medio de versiones que apuntaban a una situación familiar que podía acelerar su retorno, algo que finalmente fue descartado.

Erick Pulgar fue escogido esta tarde como el mejor de los mejores por el círculo de periodistas deportivos de Chile (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

A un año de aquella situación, y ya con un nuevo reconocimiento bajo el brazo, Pulgar abordó con cautela la posibilidad de volver a jugar en Chile: “Eso lo vamos a hablar con el tiempo. Yo dije hace un tiempo que (volvería por) un pedido de mi abuelo, pero eso ya más adelante lo vamos a saber”, aseguró el mediocampista, sin cerrar del todo la puerta a un eventual retorno.

El balance de Erick Pulgar sobre su gran temporada

Más allá de ese escenario a largo plazo, el actual jugador del Flamengo aprovechó la instancia para realizar un balance de su temporada 2025, marcada por altos y bajos, pero con un cierre muy positivo: “Fue un año regular”, comenzó señalando, antes de explicar los momentos más complejos que le tocó enfrentar.

Pulgar recordó que una lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante cerca de tres meses, lo que interrumpió su continuidad en un momento clave del calendario. Sin embargo, destacó el trabajo realizado para volver en plenitud: “Después de la lesión, que me tuvo parado por tres meses, me preparé muy bien”, remarcó.

Ese esfuerzo dio frutos en el tramo decisivo de la temporada, cuando su equipo comenzó a disputar instancias finales tanto a nivel continental como internacional: “Justo se dio que estábamos en instancias finales de Libertadores, en Brasil, ahora lo del Mundial”.

Finalmente, el mediocampista nacional cerró su reflexión dejando claro que, pese a las dificultades, el balance es ampliamente favorable: “Por lo que fue un año exitoso para mí”, concluyó Pulgar, quien sigue consolidado en el fútbol brasileño mientras en Chile, inevitablemente, muchos ya sueñan con verlo regresar algún día.