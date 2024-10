Finalmente, salió humo blanco y el partido entre Deportes Copiapó y Colo Colo de la trigésima fecha del Campeonato Nacional de Primera División se jugará en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla.

Eso, tras la determinación de la Delegación Presidencial que señaló que el aforo permitido es de 6.510 hinchas, de los cuales tan solo 300 serán para los aficionados del Cacique y que serán ubicados en codo sur del recinto deportivo.

Esto no tiene para nada contento al presidente del León de Atacama, Luis Galdames, quien en diálogo exclusivo con BOLAVIP CHILE, manifestó toda su incomodidad a lo determinado.

“No estoy conforme. Primero, no me han llamado, ellos notificaron y yo me enteré por la prensa”, dijo Galdames a nuestro portal agregando que pedirá una reunión para que se modifique lo resuelto.

“Estamos sorprendidos. Me llegó un correo con la publicación y siento que nosotros debimos enterarnos antes que los medios. Voy a responder ese correo y pediré una reunión para el día lunes”, recalcó.

Galdames: “Nos piden cosas imposibles”

La incomodidad se grafica en que piden muchas cosas inalcanzables como institución, como también esperaban mayor aforo para el compromiso de la última jornada.

“Vamos a apelar a la resolución, están quitando mucho aforo en relación a lo que están diciendo y piden cosas que son imposibles, entre ellos, cien guardias”, aseguró el presidente del club.

Sobre la misma, añadió que “eso es imposible, hay cosas que uno no pude cumplir. Nosotros presentamos nuestra postura la semana pasada y estuvimos todo el día esperando. No puede ser que nos notifiquen a las 20:30 horas en víspera de día feriado. Solo nos queda esperar al lunes”, expresó.

Finalmente, el enojo se demuestra en que jamás los consideraron en las decisiones que se tomaron. “Han actuado todos los involucrados, menos el dueño del espectáculo que somos nosotros”, concluyó Galdames.

¿Cuándo jugarán Deportes Copiapó y Colo Colo?

El duelo entre los nortinos y los albos válido por la última fecha del Torneo Nacional, se llevará a cabo el domingo 10 de noviembre a las 16 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.