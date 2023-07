La eliminación de Colo Colo en Copa Libertadores reflotó el nivel actual del fútbol chileno, al cual le cuesta de sobremanera poder pasar la fase de grupos en el máximo torneo continental durante el último tiempo.

Mirando un poco más para atrás con los otros equipos grandes, tanto a Universidad Católica como a Universidad de Chile se le ha complicado avanzar la ronda de grupos y salvo contadas ocasiones, no han podido.

Colo Colo sumó nueva frustración en Copa Libertadores. | Foto: Photosport

Matías Fernández, chileno que milita en Independiente del Valle, se acostumbró con el conjunto ecuatoriano no solo a pasar fases, sino que ganar torneos internacionales pese a ser un equipo con pocos hinchas y renombre en ese país.

En conversación con LUN, Fernández dio sus claves para explicar los fracasos chilenos: “La metodología, como digo, siempre es clara y va más allá de los resultados. Nunca la van a cambiar y eso el plantel y el club lo saben. Lo de los clubes chilenos que no accedan a fases importantes es como que se acostumbraron ya, no sé si será algo de cada jugador o no se ven con la capacidad de ganar algún partido internacional, pero yo en Independiente siempre siento que voy a ganar”.

A diferencia de lo que muchas veces pasa con los equipos chilenos, Fernández explica que no se achica nunca cuando tiene que enfrentar a potencias: “No me veo menos ni ante un equipo brasileño o argentino. Entrar así a la cancha cambia mucho la mentalidad”, cerró.