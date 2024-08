Colo Colo no le pierde pisada a Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2024 y, con el triunfo de ayer ante Everton de Viña del Mar en calidad de visitante, quedó a 4 puntos de los azules y con un partido pendiente ante Huachipato.

Javier Correa, autor del único gol del compromiso en el Estadio Sausalito de la ciudad jardín, habló con TNT Sports y, al ser consultado sobre si estaban pendientes de Universidad de Chile, dijo que Colo Colo es “muy grande” como para estar pendiente del resto.

Uno que no pasó por alto las palabras del ex delantero de Estudiantes de La Plata fue Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura quien reaccionó a las palabras del artillero albo.

Javier Correa celebró su primer gol en Colo Colo y tuvo palabras para la U. | Foto: Photosport

“Tiene que tribunear un poco, los argentinos en eso son mandados a hacer. Si no hacía el gol no decía nada, ni hablaba. No le conocíamos la voz a Javier Correa”, aseguró en primera instancia el comunicador.

En esa misma línea, Caamaño alude a que las palabras de Correa fueron producto de las frustraciones en los partidos anteriores con el Cacique: “Él tenía el desahogo, necesitaba un partido así porque había estado flojo frente al arco”.

De igual manera, Caamaño no se lo toma a personal y explica en el cierre: “Está bien, si esto es parte del fútbol, no le falta el respeto a nadie y dice las palabras que sus hinchas quieren escuchar”, remató.

La tabla del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile es el exclusivo líder del Campeonato Nacional 2024 con 43 puntos, seguido de cerca por Colo Colo (39) que tiene un partido menos y Universidad Católica (38) que viene de derrotar a Huachipato.