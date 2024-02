Santiago Wanderers iniciará un nuevo proceso en la Primera B. Los Caturros van por su revancha luego de caer ante Deportes Iquique en la definición a penales de la final de la Liguilla que definía el segundo ascenso a la Primera División.

Cristián “Pistola” Flores no tiene fe en esta nueva temporada del Decano del fútbol chileno. “No, nada. No se arreglaron cómo tenían que haberse arreglado”, comentó en conversación con BOLAVIP adelantando que no está conforme con el mercado de fichajes.

El Pistola lamenta las salidas de Matías Plaza (Ñublense), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Paolo Guajardo (Audax Italiano): “La mayoría de los equipos traen en los puestos que se le fueron(…)Tres chicos del club, Paolo igual era desequilibrante, capaz que no era goleador, pero desequilibrada, rompía defensa. El fútbol en el mediocampo con Plaza”.

También se refirió a la división: “La B es la mitad de la A y mitad de la Segunda. Hay equipos que se refuerzan para subir y más los que quedaron del año pasado y no pudieron subir”.

Por último, cerró con una reflexión sobre los jugadores que llegaron: “Wanderers ¿Cuántos han llegado? En lo personal creo que no suplen a los que se fueron”.

¿Quiénes son los refuerzos de Santiago Wanderers para la temporada 2024?

Santiago Wanderers se reforzó con Enzo Ormeño, Danilo Ortiz, Andrés Vilches, Brayan Garrido, Diego Torres, Diego Arias y César Valenzuela.

¿Cuándo debuta Santiago Wanderers en el Campeonato de Primera B 2024?

El Decano visitará a Deportes Recoleta este domingo 25 de febrero a las 19:00 en el estadio Santa Laura por la primera fecha de la Primera B 2024.