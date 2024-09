Cristian Peñailillo le echa la culpa a Emiliano Vecchio por la salida de Miguel Ponce de Unión Española: "Me parece peligroso cuando..."

Unión Española sufrió un duro golpe a tan sólo siete fechas de la finalización del Campeonato Nacional 2024: los hispanos anunciaron a través de sus redes sociales la salida del entrenador Miguel Ponce.

El ex seleccionado chileno dejó al Rojo en el octavo puesto con 33 puntos, pero su fuerte cruce con un futbolista y el mal resultado este fin de semana contra Everton terminó de colmar la paciencia del nuevo gerente deportivo, Gustavo Canales.

Ahora, el elenco de la comuna de Independencia deberá ir en búsqueda de un nuevo DT y hay varios nombres que comienzan a sonar con fuerza, como son: José Luis Sierra, Luca Marcogiuseppe y Francisco Paqui Meneghini.

Ponce no seguirá al mando de Unión Española | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

CRISTIÁN PEÑAILILLO LE CAE CON TODO A EMILIANO VECCHIO

Sin embargo, el periodista Cristián “Chico” Peñailillo sacó la voz en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave y le cargó la mano al experimentado volante Emiliano Vecchio por la salida del “Chueco” Ponce.

“Me parece peligroso cuando un jugador manda más que el técnico y sabemos el tipo de persona que es Emiliano Vecchio. Nosotros sabíamos que la situación con Vecchio al interior del camarín con sus compañeros no es del todo buena y ahí mantenía relaciones complejas”, aseveró el polémico comunicador.

“Es un jugador que ya no traía buenos antecedentes en Argentina, me hace ruido. Es un jugador que parece que no es tan buena persona”, remató.

LOS NÚMEROS DE MIGUEL PONCE EN SU PASO POR UNIÓN ESPAÑOLA

Miguel Ponce alcanzó a dirigir un total de 28 partidos oficiales esta temporada: obtuvo 11 triunfos, 7 empates y 10 derrotas, con 51 goles a favor y 47 en contra.