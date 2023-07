Este martes 11 de julio se celebró en Chile el Día del Periodista y este año se cumplieron 67 años desde que se conmemora esta profesión en nuestro país, desde cuando durante el gobierno el expresidente Carlos Ibáñez del Campo se promulgó la Ley N° 12.045, la cual dictaminó la creación de Colegio de Periodistas de Chile.

Sin embargo, una fuerte polémica se tomó las redes sociales en las últimas horas y que tiene como protagonista al reconocido periodista Danilo Díaz.

Díaz tiene una vasta experiencia en medios de comunicación | Foto: Archivo

Todo partió cuando el rostro recordó en el programa Los Tenores de ADN Deportes la gran cantidad de comentarios en contra que han sufrido sus pares a lo largo de la historia, solamente por intentar informar a los diversos hinchas de cualquier club nacional.

“Los que están en los medios son los que se lo ganaron en la cancha, eso a propósito a todos los cuestionamientos que se hacen contra toda la gente que trabaja en medios de comunicación en prensa escrita y que nos critican en redes sociales y nos dicen de todo. Eso lo dicen con la envidia y se los vuelvo a decir: Envídiennos, nunca van a llegar, ya no pudieron”, afirmó el comunicador.

Por su parte, el comentarista deportivo segundos después agregó que “envidien a los de TNT, envidien a los de DirecTV, envidien a los de los sitios web, envidien a los de la radio y los diarios porque ustedes nunca podrán. Les encantaría estar donde estamos todos los que trabajamos en medios de comunicación en deporte a lo largo de nuestro país, pero no pueden”.

Sin embargo, el descargo no terminó ahí porque luego Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2009 lanzó que “la venganza es un plato que se come frío. Te pueden criticar pero cuando hay descrédito, cuando se intenta humillar a la gente que trabaja en medios de comunicación como si fuera tan fácil, como si la gente que ha llegado a trabajar en los distintos medios no se lo hubiera ganado en la cancha y en las aulas…Tú pretendes saber más que ellos, aquí no hay que generalizar porque cuando te maldicen, te tratan mal y te insultan, tú no tienes porque aceptarlo y cuando lo aceptas entras en el lenguaje de la barbarie y ahí hay que poner coto”, cerró.