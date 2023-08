La caída de Universidad de Chile ante Magallanes el domingo pasado despertó el debate en los medios, toda vez que el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino acumuló su tercera caída de manera consecutiva.

El panel de Equipo F donde estaba Dante Poli, Sebastián Esnaola, Andrea Hernández, Gustavo Huerta y Diego Rivarola debatió largo y tendido sobre las pretensiones y el juego de la U, siendo el ex cruzado y el hombre de Cooperativa los que animaron el debate más caliente.

“A vos te gustan los equipos que tocan para el lado y la U no puede jugar para el lado”, le recriminó Diego Rivarola a Dante Poli, lo que dio espacio para que después Esnaola dijera: “Después del partido con Huachipato se dijo en esta misma mesa que la U estaba para el título”.

Magallanes golpeó a la U y lo derrotó el fin de semana. | Foto: Photosport

Poli se defendió: “Tiene que ir a buscar el título, claro que sí. Sin los tres refuerzos que pide el señor Rivarola, pero ningún otro club ha hecho el tremendo esfuerzo por dar ese salto. Por lo tanto, con el plantel que tiene y las rachas que venía mostrando perfectamente podría discutir el título, por qué no“.

“Ha quedado demostradísimo que no tiene con qué po’, Dante. Y se dijo varias veces, la U no juega un buen partido desde los 60 minutos del clásico universitario. Incluso, con Huachipato que les gusto tanto, terminó pidiendo agua. Ese mismo día dijiste que era un equipazo y que podía pelear el título”, le respondió Esnaola al ex jugador.

Ya con las aguas un poco más calmadas, Dante Poli asegura que, pese a la derrota, la U aún puede ser un contendiente al título: “Pero si lo puede pelear pues, hombre”, le dijo a Esnaola en un debate que sacó chispas.