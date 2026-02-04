Un verdadero remezón se vive en el norte del país con un movimiento que promete dar que hablar en la Primera B. Zacarías López estaría a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de Deportes Iquique, en una operación que es vista como un auténtico bombazo considerando su pasado y formación en San Marcos de Arica, clásico rival de los “Dragones Celestes”.

De acuerdo a diversos reportes, el arquero formado en el elenco ariqueño tendría prácticamente todo acordado para cruzar la vereda y firmar con el cuadro celeste. En la zona norte ya dan por hecho su arribo, luego de su salida desde Huachipato, donde se encontraba vinculado recientemente.

Con 27 años, López cuenta con una trayectoria conocida en el fútbol chileno. Además de su formación en San Marcos, el guardameta ha defendido los colores de Deportes Antofagasta y Deportes La Serena, sumando experiencia tanto en Primera División como en la categoría de ascenso.

Zacarías López está muy cerca de ser nuevo portero de Deportes Iquique (Foto: Photosport)

Su llegada a Iquique, eso sí, no garantiza automáticamente la titularidad. En el Tierra de Campeones deberá competir directamente con Daniel Castillo, arquero que fue una de las grandes figuras del club en la temporada 2023, siendo clave en el ascenso tras imponerse en la liguilla ante Santiago Wanderers en una recordada definición a penales.

El eventual fichaje no solo refuerza una posición sensible, sino que además agrega un componente especial por el peso simbólico de su pasado. Que un jugador identificado con San Marcos vista la camiseta celeste no pasa desapercibido en una de las rivalidades más emblemáticas de la zona norte del país.

Así, el mercado de la Primera B sigue moviéndose con fuerza y dejando novedades de alto impacto. Deportes Iquique apuesta fuerte de cara a un torneo que promete ser intenso y competitivo, mientras Zacarías López se prepara para uno de los desafíos más particulares de su carrera.

