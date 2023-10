Diego Rivarola aporta pimienta a la teoría de Nicolás Núñez: "No creo que los árbitros perjudiquen a un equipo, pero..."

Nicolás Núñez disparó con fuerza tras la caída de Universidad Católica ante Colo Colo en el Estadio Monumental, donde derechamente acusó al juez Felipe González de tener algo personal con los cruzados y salir perjudicados del recinto de Macul.

Estas palabras no pasaron coladas para nadie y ahora fue Diego Rivarola quien quiso aumentar la cuota de pimienta en las palabras de Núñez dándole la razón en un par de puntos, y no tanto en otros.

“Yo tuve la sensación que nunca fue una buena relación con los árbitros, no creo que entran a perjudicar a un equipo en especial. Tengo la duda con algún jugador porque varias experiencias que uno podría tomar dan para pensar que sí”, dijo Gokú en Equipo F de ESPN Chile.

El arbitraje de Felipe González sigue en el ojo del huracán. | Foto: Photosport

El ex jugador hace hincapié en que “Si te das cuenta en un partido que estos árbitros, que saben manejar los partidos, los que estamos adentro de la cancha nos damos cuenta y él no. Cobran un foul acá y allá no, una tarjeta amarilla es acá y para allá no”.

“Esas pequeñas mañas no logro entenderlas, no creo que un árbitro entre a perjudicar a un equipo, pero ese tipo de mañas que yo sí las viví, no logro entenderlas. Hay partidos que se condicionan por esos pequeños cobro”, remató en el cierre.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Felipe González recibió un espaldarazo por parte de Roberto Tobar, quien calificó su arbitraje como bueno justificando todas las polémicas que sucedieron en el compromiso.

Así quedaron tras el clásico

El Cacique quedó en el tercer lugar con 42 unidades, mientras que Universidad Católica quedó octava con 34 puntos.