Son momentos duros, dolorosos para Cobreloa y más aún luego de caer inapelablemente ante Universidad Católica como visita en el Estadio Santa Laura por cuatro tantos a uno.

La evaluación interna en el cuadro naranja de seguro debe ser muy potente y así lo comentó el propio arquero loíno, Nicolás Avellaneda, tras escuchar a una fiel hincha dándole a entender la decepción que sienten de su equipo. En diálogo con el relator Mauricio Alfonso Castillo para “En la Línea de Calama”, el golero fue muy drástico en su visión de lo que están viviendo.

“Dólido, porque es otra derrota más, otra derrota donde siento que no competimos. Teníamos todo para hacer un partido soñado, donde encontramos un gol, le expulsan a uno al rival, mejor ventaja que eso no pudimos encontrar. Queríamos salir de este momento”, expresó el trasandino.

El ex San Luis fue más allá y fue enfático en señalar que dentro del plantel, nadie se salva del pésimo momento deportivo por el que atraviesan. “Son errores que siento que si no hacemos una autocrítica para adentro y que tenemos que querer corregir. Hoy nadie se salva, no hay jugador que digas ‘estás jugando bien’. Hoy somos todos un desastre, somos todos poco inteligentes para jugar el partido y entonces, tenemos que ser humildes, escuchar y corregir porque la rueda se nos va y estamos dando vergüenza a cada cancha que vamos”, afirmó.

Avellaneda: “Como que nos da lo mismo perder”

A su vez, lanzó una somera crítica hacia la actual dupla técnica conformada por Pablo Abdala y Nelson Soto. “No se si fantasmas, pero hay patrones que uno no termina de entender, ¿A qué juega Cobreloa? si cuando juega de una cosa cuando va de visitante y otra cosa de local. A Iquique casi le ganamos y hoy volvimos a cometer los mismos errores. Me da bronca no competir”, detalló.

Finalmente, reiteró que siente que el equipo no compite y regala de manera fácil el partido al contrincante. “Puedes perder, pero el sentir que no competimos, que nos da lo mismo, me da mucha bronca. A todos nos gusta ganar, pero siento que no competimos y es feo sentirse así, da la sensación que el rival te sale a jugar con los tres puntos seguros”, cerró Avellaneda.

¿Hace cuántos partidos que Cobreloa no gana?

Son seis los partidos que Cobreloa no sabe de triunfos en el Campeonato Nacional. Su última victoria fue el 15 de abril cuando vencieron por dos tantos a cero a Colo Colo en el Estadio Monumental.

De ahí en más, tan solo han sumado una unidad de 18 posibles.