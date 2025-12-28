Un difícil momento atraviesa el futbolista Roberto Cereceda, luego que un voraz incendio consumiera parte de las instalaciones de su complejo deportivo ubicado en la comuna de Maipú, región Metropolitana. En las últimas horas, el ‘Eléctrico’ publicó un conmovedor mensaje en sus redes.

El futbolista con pasos por O’Higgins, Audax Italiano, Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica compartió un fuerte registro del lugar siniestrado. Allí, explicó que sufrió la “pérdida total del casino y los baños de nuestras canchas deportivas”.

“Fue bastante triste, fue muy fuerte ver el lugar en el que tú estás trabajando, estás creciendo… sufrir una pérdida así es doloroso”, apuntó el lateral izquierdo.

Pese a la desgracia, Cereceda confirmó que las canchas deportivas seguirán “funcionando con normalidad en todas nuestras áreas”.

Asimismo, el futbolista cuyo último club fue San Antonio Unido en la Segunda División, mostró imágenes del lugar siniestrado y dejó un potente mensaje en su Instagram: “Momentos difíciles, pero seguimos de pie. Duele… pero no nos detiene”.

En resumen…