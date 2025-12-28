El sitio especialista en datos y estadísticas del fútbol a nivel mundial, Transfermarkt, liberó el ranking del público que han llevado al estadio los equipos de Primera División de todas las ligas este 2025. En la Liga de Primera hay un claro ganador: Universidad de Chile.

Según esta entrega, el equipo chileno que más público llevó al estadio en el torneo fue la U, con un promedio de 35.765 espectadores por partido de local. Aunque en el ranking internacional le alcanza para el puesto 64°. Consignar que el cuadro laico disputó algunos partidos en el Estadio Nacional y otros en el Estadio Santa Laura.

Detrás de los azules quedó Colo Colo, promediando 28.745 espectadores por partido, todos en el Estadio Monumental, a excepción de uno con Deportes Limache en la fecha 25 que se jugó en el Estadio Nacional. A nivel mundial los albos quedaron 90°.

En el tercer lugar aparece Universidad Católica, que comenzó la temporada en el Santa Laura y la terminó en su recién estrenado Claro Arena. La UC promedió en total 17.540 espectadores (206°).

Completan el top 5 de los equipos chilenos con mayor asistencia de público, el campeón Coquimbo Unido con un promedio de 8.361 espectadores (357°) y O’Higgins de Rancagua con 7.737 (371°).

A nivel mundial quien lidera todo es, sorpresivamente, River Plate de Argentina, con 85.014 espectadores por partido en el Mâs Monumental de Buenos Aires.

Le siguen los alemanes Borussia Dortmund (81.365) y Bayern Múnich (75.000). Fuera del podio está el Real Madrid (73.658) y AC Milan (73.191).

Los 10 equipos de Primera División con más espectadores este 2025:

Universidad de Chile: 35.765 espectadores (promedio) Colo Colo: 28.745 espectadores Universidad Católica: 17.540 espectadores Coquimbo Unido: 8.361 espectadores O´Higgins: 7.737 espectadores Deportes Iquique: 6.786 espectadores Everton: 5.504 espectadores Ñublense: 4.866 espectadores Deportes La Serena: 4.022 espectadores Unión Española: 3.174 espectadores

La U fue el equipo que más público llevó en Chile este 2025. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

