Deportes La Serena ha iniciado una etapa de profundas transformaciones tras la llegada de Felipe Gutiérrez como nuevo director técnico para la temporada 2026. El exvolante y campeón de América con la Selección Chilena arriba a la Cuarta Región para tomar el relevo del argentino Mario Sciacqua, asumiendo el reto de liderar el proyecto papayero en la división de honor. Sin embargo, el inicio de su gestión se ha visto sacudido por la confirmación de una salida que impacta directamente en la estructura del plantel.

El mediocampista uruguayo Sebastián Gallegos, quien fuera el capitán y referente indiscutido del equipo, oficializó su partida de la institución. La noticia ha generado un fuerte eco en la hinchada, ya que el charrúa fue una pieza clave en el histórico ascenso conseguido por el cuadro granate durante la campaña de 2024. Con este adiós, el equipo pierde no solo a un creador de juego, sino también al líder del vestuario.

Sebastián Gallegos se despidió de Deportes La Serena y lo sufre Felipe Gutiérrez (Foto: Photosport)

A través de sus redes sociales, Gallegos compartió un emotivo mensaje de despedida en el que reconoció la dificultad de cerrar este ciclo. El volante expresó su gratitud hacia sus compañeros y la fanaticada, asegurando que siempre intentó entregarlo todo por la camiseta. En sus palabras finales, manifestó su orgullo por haber formado parte de la historia del club y dejó abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro.

Una salida marcada por la falta de renovación

Lo más llamativo de esta desvinculación es que, según reportes de medios partidarios, el deseo del jugador era permanecer en el club para afrontar el desafío del 2026. Pese a sus intenciones de continuar defendiendo los colores de La Serena, el mediocampista no habría recibido respuestas concretas por parte de la dirigencia para negociar una extensión de su contrato. Esta falta de comunicación terminó por sellar su salida como agente libre.

Esta baja se suma a un mercado de pases que, hasta el momento, ha sido silencioso en materia de incorporaciones para los granates. Mientras otros clubes de Primera División ya han comenzado a presentar sus nuevos nombres, Deportes La Serena se ha enfocado principalmente en la conformación de su nuevo cuerpo técnico. La partida de Gallegos obliga ahora a la gerencia deportiva y a Felipe Gutiérrez a buscar urgentemente un reemplazo que pueda cumplir con su rol creativo.

Con este movimiento, el mediocampista uruguayo cierra su tercera experiencia en el fútbol nacional. Previamente, Gallegos había dejado su huella en Universidad de Concepción y Unión San Felipe, consolidándose como un jugador de jerarquía en el medio local. Su salida deja un vacío difícil de llenar para un equipo que necesita estabilidad para mantenerse en la máxima categoría.

La pretemporada bajo el mando de Gutiérrez comenzará con la presión de rearmar una columna vertebral debilitada por la pérdida de su capitán. La dirigencia deberá moverse con rapidez para entregarle al nuevo estratega las herramientas necesarias para competir, en un escenario donde la partida de Gallegos ha puesto a prueba la paciencia de los seguidores papayeros.

DATOS CLAVE

Felipe Gutiérrez asumió como nuevo director técnico de Deportes La Serena para la temporada 2026.

El capitán Sebastián Gallegos abandonó el club como agente libre tras no recibir oferta de renovación.

Sebastián Gallegos fue pieza clave en el ascenso de 2023 y sumó su tercera experiencia en Chile.