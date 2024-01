El feroz ninguneo de Miguel Ángel Neira a Arturo Vidal: “Zamorano, Salas y Elías Figueroa no tienen comparación”

Arturo Vidal vuelve al fútbol chileno después de 17 años en el extranjero. Sin embargo, Miguel Ángel Neira ningunea al volante y no lo coloca ni siquiera entre los tres mejores favoreciendo sí a Elías Figueroa.

Neira, en su estilo deslenguado, aprovecha de repasar a Vidal y no le da tribuna en un podio de los más cracks de la historia del balompié chileno.

“Zamorano, Salas, Elías y después no se quién”, esbozó Neira en Bolavip, quien siente que Vidal es un jugador de la media que aportó, pero que no es descollante como sus tres primeras opciones.

Posteriormente, el ex volante de La Roja indicó que “¿Por qué no está Vidal? Lo de Vidal, no sé, pagaría una entrada por ir a ver a un jugador que haga algo distinto y Vidal es de otro estilo. Es de correr, correr, correr”.

Arturo Vidal no es un referente para Miguel Ángel Neira (Photosport

El ninguneo de Neira tiene que ver también por su gusto futbolístico, donde Arturo Vidal no tiene cabida.

“Zamorano, Salas y Elías Figueroa no tienen comparación con nadie. Ningún jugador se acerca a ellos tres”, adicionó.

¿Por qué Arturo Vidal no es de los mejores de la historia del fútbol chileno para Miguel Ángel Neira?

Arturo Vidal es el jugador chileno con más títulos en el extranjero y pese a estar en la elite del fútbol mundial, Neira no siente que el King tenga que estar entre los más destacados de Chile.

“Nunca lo he visto pasarse a dos y dejar a uno solo con un pase gol, por ejemplo. No lo he visto hacer goles de tiro libre. Entonces, a lo mejor es mi gusto futbolístico es muy exigente”, añadió.

Neira, incluso, deja en claro que “solo hubiese pagado una entrada especial por haber visto en vivo a Chamaco Valdés”.