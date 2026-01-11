Paulo “Halcón” Garcés es sinónimo de experiencia y liderazgo en el fútbol chileno. Con pasos destacados por Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo, entre otros clubes, su carrera ha estado marcada por un temple que trasciende los tres palos.

En los últimos años, su nombre estuvo ligado a rumores de retiro, especialmente tras varias temporadas movidas entre distintos equipos de la Primera B, lo que llevó a muchos a pensar que el fin de su carrera estaba cerca.

Sin embargo, lejos de despedirse de la actividad profesional, el exportero de Unión San Felipe ha mostrado un deseo evidente de seguir compitiendo, demostrando que aún tiene hambre de fútbol y ganas de aportar dentro y fuera del campo.

El Halcón seguirá volando en el fútbol chileno | FOTO: Andres Pina/Photosport

Paulo Garcés es presentado como refuerzo del club Buenos Aires de Parral

En un giro que sorprendió al fútbol chileno, el meta de 41 años fue presentado como nuevo refuerzo del club Buenos Aires de Parral, institución que participa en la Tercera División B de ANFA, la quinta categoría del fútbol nacional.

Con este paso, el campeón de América con La Roja 2015 deja atrás el profesionalismo para aportar su experiencia en la escena amateur, con el objetivo de llevar al club a lo más alto.

“Después de 27 años, vuelvo a mi casa. Cuando me fui tenía una maleta llena de sueños, pero hoy vuelvo con esa misma maleta para llevar a Parral al profesionalismo. Nos vemos”, expresó Garcés en un video publicado por la institución de la Región del Maule.

Recordar que en la última temporada, Garcés disputó 28 partidos en la división de plata del fútbol chileno y tres en la Copa Chile 2025 con San Felipe, logrando ocho vallas invictas, evidenciando que su nivel bajo los tres palos sigue intacto.

