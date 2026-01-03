Los distintos equipos del fútbol chileno continúan moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes, y en las últimas horas uno de ellos dio un golpe que no pasó desapercibido.

En ese contexto, Deportes La Serena, pensando en una temporada exigente y con el objetivo de pelear cosas importantes, apostó por la experiencia internacional para reforzar su plantel. ¿De qué jugador se trata?

Según información del periodista César Merlo, el mediocampista argentino Gonzalo Escalante firmará un contrato por dos años con el cuadro papayero, luego de superar con éxito la revisión médica.

Gonzalo Escalante es uno de los jugadores de renombre que tendrá la Liga de Primera 2026 | FOTO: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

De esta manera, el elenco que será dirigido por Felipe Gutiérrez sumará un refuerzo de jerarquía, llamado a dar que hablar en la Liga de Primera 2026.

La carrera de Gonzalo Escalante en Europa

Gonzalo Escalante debutó en el profesionalismo en Boca Juniors, pero desarrolló gran parte de su carrera en Europa. Primero defendió la camiseta del Catania de Italia y posteriormente emigró al Eibar de España, elenco que jugaba en La Liga en ese entonces.

Más adelante, el volante de 32 años tuvo pasos por clubes importantes como Lazio, Cremonese y Alavés. Finalmente, recaló en Cádiz, donde disputó 25 partidos durante la última temporada, consolidando un recorrido internacional que ahora buscará trasladar al fútbol chileno.

En síntesis…