Elecciones 2024: Estos son los ex futbolistas que se la juegan en estas votaciones, entre ellos, un ex regalón de Marcelo Bielsa

En todo el país, ya arrancó el proceso de las Elecciones Municipales y Regionales 2024, donde este sábado 26 y domingo 27, todos los chilenos tendrán que volcarse a los diversos recintos de votaciones.

Y desde luego, el fútbol no está lejos de aquello ya que una vez que llega el retiro, algunos apuestan por continuar una vida política. Pues bien, aquí haremos el repaso de quienes una vez que se sacaron los botines, apostaron por el servicio público.

Arrancamos con el ex jugador y ex seleccionado chileno, Alí Manouchehri, quien apuesta por la reelección en la alcaldía de la linda ciudad de Coquimbo. Elegido en 2021, el ex zaguero pirata busca seguir en el principal sillón municipal. De todos los ex futbolistas, es el único que busca ser alcalde.

Manouchehri es el único ex futbolista que aspira a ser alcalde. Ya fue elegido en 2021 (Aton)

Los que aspiran a ser elegidos como concejales

Candidatos a concejales existen muchos. De los más referentes, está Patricio Mardones. El histórico de Universidad de Chile, quiere rememorar los 30 años de su gol en El Salvador como miembro del Concejo Municipal en la comuna de La Reina.

Mardones va por La Reina (Archivo)

Dos ex campeones de América con Colo Colo también sueñan con ser apoyo para sus alcaldes. Uno de ellos, es Leonel Herrera hijo, quien busca ser elegido por tercera vez en Santiago y Eduardo Vilches, quien sueña con llegar al municipio en la comuna de El Bosque.

Dos campeones de América con Colo Colo, también buscan su lugar como concejales (Archivo)

Rodolfo Moya, no exento de complicaciones, busca volver al Concejo en la comuna de Concón, mientras que otros como José Luis Cabión en Melipilla, Luis Ceballos en Lota, Juan José Albornoz en Talca, Boris Rieloff y Juan Gonzalo Lorca en La Florida y Frank Lobos en Cerro Navia, son algunos de los jugadores que quieren obtener el cupo en sus comunas.

Destacar el nombre de Leslie Alarcón. La ex jugadora de Palestino es candidata a concejal por la comuna de Renca.

El regalón de Marcelo Bielsa que sueña con ser CORE

Finalmente, también hay quienes tienen entre sus anhelos convertirse en Consejeros Regionales y al menos, se la juegan en las presentes elecciones. Entre ellos, un ex regalón de Marcelo Bielsa.

Hablamos de Ismael Fuentes. El recordado “Chupalla”, se la juega como candidato a CORE por Linares en la Región del Maule. Así como él, dos ex jugadores también quieren aquel sitial.

Ismael “Chupalla” Fuentes busca ser elegido como CORE (Getty Images)

Uno de ellos es Marcelo Zunino. El ex Audax Italiano, quien ya fue concejal por La Florida en su momento, busca por Santiago V ser electo como Consejero y un ex Universidad de Chile, como es Marco Fajre se la juega por Cautín I, en la Región de La Araucanía.