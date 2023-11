Cobreloa está armando el puzzle para la temporada 2024 en la Primera División. Durante 8 años, los Zorros del Desierto estuvieron en la Primera B intentando volver a lo más grande del fútbol chileno y lo consiguieron gracias a Emiliano Astorga, quien seguirá en la dirección técnica.

Uno que estuvo en la elite junto a los loinos fue Rodrigo Pérez. El exjugador de Cobreloa estuvo 3 períodos en Calama y también fue DT del equipo minero. El Rorro, en diálogo con Bolavip, dejó en claro que al fin se están tomando buenas decisiones y una de ellas es la continuidad de Emiliano Astorga.

“Sin duda, por fin se respetó un proceso en Cobreloa. Él tiene los méritos suficientes, logró lo que muchos no habían podido lograr habiendo un tema complicado que era lidiar con los rivales, si no que también con la dirigencia y todo el respeto a su trabajo”, dijo el Rorro.

“Espero que continúe el buen trabajo y es una muy buena decisión para Cobreloa”, terminó.

Rodrigo Pérez quiere que Cobreloa vuelva con todo en 2024 (Foto: Photosport)

Incluso, Pérez recordó que “me tocó vivir momentos lindos clasificando a 6 seis Libertadores consecutivas y me gustaría ver eso otra vez en Cobreloa”.

A la pelea

Pérez dirigió en 2018 a Cobreloa en la Primera B y su salida no fue de las mejores desde el equipo naranja. El ex defensa no está para medias tintas y quiere ver a los naranjas brillando en la Chilean Premier League.

“Es que Cobreloa es un equipo importante no solamente en Chile si no que en Sudamericana, acostumbrado a jugar Copa Libertadores, Sudamericana y el próximo año desde ya hay que competir y no sólo participar”, expresó Pérez.

Pérez, quien se ganó el respeto por sus buenas campañas en Calama, siente que la hinchada no debe sufrir más y que tienen que respetar el nombre del club en Primera División.

“Sabemos que la gente es exitista y le va a exigir sobre todo en Primera División después de tanto tiempo”, terminó.