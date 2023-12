Entrenador de básquetbol no descarta acciones legales contra Nicolás Castillo: “Esto no puede quedar como que no pasó nada”

El entrenador de básquetbol de la Universidad de Chile, Isaac Arévalo, denunció que fue agredido por Nicolás Castillo. El profesional que se dirigía a San Carlos de Apoquindo, relató que el futbolista le rajó su camiseta institucional. Días después de lo sucedido, no descartó acciones legales contra el centrodelantero.

“Siento que esto no puede quedar como que no pasó nada. Hay una denuncia, tengo que ver si pasó a Fiscalía, porque tomé asesoría legal y dependiendo de eso, me voy a querellar en contra de esta persona. El mismo día de la agresión (viernes) tomaron antecedentes, fotos de mis prenda”, expresó en conversación con BioBioChile.

El técnico deportivo y preparador físico reveló que Castillo no se disculpó: “No se acercó a pedirme disculpas, si yo soy un personaje público y cometo un error así, con el criterio que tengo, a pesar que estaba muy enojado, voy a pedirle disculpas. Era lo mínimo que esperaba yo”

Arévalo aseguró que nunca tuvo un conflicto con alguien de la UC: “Yo a la U la dirijo hace dos años, en Católica siempre hacen torneos y vamos a San Carlos de Apoquindo y nosotros también los hemos invitado a ellos, tienen un estadio de primer nivel y nos toca enfrentarnos, nunca había tenido un problema con nadie”.

Además, dejó claro que tiene una buena imagen de lo que es Universidad Católica como institución: “Yo sé que Católica no va con estas actitudes. Yo en ningún momento lo provoqué, él simplemente por la polera que le molestaba reaccionó de esa manera, yo solo hago mi trabajo y me tocó vivirlo”.

El relato del entrenador de básquetbol sobre la agresión de Nicolás Castillo

Isaac Arévalo relató la agresión que sufrió por parte de Nicolás Castillo: “Yo iba camino a San Carlos de Apoquindo, porque estaba camino a un torneo, la ‘Copa Navidad’ que hace la UC y había llegado al recinto, me faltaba un poquito para llegar al edificio al frente del estadio e iba con la indumentaria, todo era normal”.

En su llegada se encontró con el jugador: “Este tipo viene bajando en su camioneta por la subida de Camino Las Flores, baja su vidrio, me encara y me dice que ‘no sabía donde estaba parado’ y que por qué andaba con esa camiseta‘. Yo le digo que soy entrenador, que iba a dirigir básquetbol y me dice, ‘sácate la camiseta altiro, sácatela altiro’”.

Entrenador de básquetbol de Universidad de Chile denuncia agresión de Nicolás Castillo

Tras esto, el técnico deportivo mencionó que el jugador le rajó la polera: “Le digo que no me voy a sacar la camiseta. En ese momento, se quedó en el auto simulando que iba a llamar a alguien y después, de un momento a otro da vuelta el auto, yo ya lo había pasado y se pone al lado mío y se baja. Me dijo ‘ya, agarrémonos a combos altiro‘, no dejé que me golpeara, pero el va y me tira la polera del costado del cuello hacia abajo, la jala entera y la rompe”.

“Lo único que atiné a hacer fue sacar mi celular y le dije que lo iba a grabar, lo grabé y se sube al auto, que es la parte que yo compartí. Le dije que no sabía con quien estaba hablando porque yo era entrenador, eso quise decir”, agregó.

La respuesta que le dio Universidad Católica a entrenador de básquetbol que denunció agresión de Nicolás Castillo

Isaac Arévalo confesó que dialogó con personas de la Universidad Católica: “Después de eso, fui a ver quién era el responsable de él, porque yo estaba adentro del recinto y salieron personas de Católica a hablar conmigo para saber como estaba. No tengo registros de las cámaras, pero me dijeron que la Fiscalía ya había tomado antecedentes de lo sucedido”.

Desde la UC le dijeron que el deportista no tenía vínculo contractual con la institución: “Les dije que no iba a subir nada hasta que tuviera respuesta, me dijeron que el lunes, pero respondieron que el jugador no formaba parte del club, que estaba en recuperación, a prueba y que no podían hacer nada porque no tenía contrato con Católica. No podían responder por él, sino que Nicolás Castillo debe responder como persona natural”.

En ese aspecto, reveló que un funcionario se disculpó en reiteradas ocasiones: “El chico que me habló (Ignacio Ovando), que me pidió muchas veces disculpas“.