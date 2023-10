Una mala noticia fue la que recibió nuestro país en esta jornada, en la que desde la FIFA hundieron la ilusión de que Chile pueda albergar un Mundial 2030, generando un nuevo fracaso para el mandato de Pablo Milad a cargo de nuestro fútbol.

Sobre esta situación, el ex futbolista e histórico de Colo Colo, Esteban Paredes conversó con Radio ADN para referirse a este duro golpe que recibió Chile en esta jornada, en la que deja su clara postura.

“Me parece muy vergonzoso, no me lo esperaba, creo que todos estábamos ilusionados que pudiéramos tener algunos partidos del Mundial 2030”, comenzó indicando Paredes.

Para el ‘Tanque’ las palabras que emitió en esta jornada el mandamás de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le generaron bastante extrañeza sobre cómo se dio la marginación de Chile en este Mundial.

Milad recibe un duro golpe en su mandato | Foto: Photosport

“Me parece extraño, me parece raro porque se escuchó al presidente de la Conmebol diciendo que nunca nosotros estuvimos en los planes de poder ser parte del Mundial, después que sí, después al final sale con que aún podemos, me parece muy extraño”, explicó.

Ahondando en este caso, uno de los grandes goleadores de la historia de Colo Colo le dejó un mensaje muy claro al mandamás de nuestro fútbol, Pablo Milad, en donde lo llamó a esclarecer esta situación con la verdad.

“Nuestro presidente tiene que aclarar el tema, pero tiene que hablarlo con la verdad ¿Que va a pasar el día de mañana? nos van a dar una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana para quedarnos tranquilos, pero ese no era el propósito o idea de que nosotros no estuviéramos en el Mundial”, detalló en Radio ADN.

Finalmente, Paredes sentencia en que esta decisión le genera una intriga bastante importante, en la que se considera que hay algo que aún no se da a conocer de forma verídica, la cuál deja muy mal parado a Pablo Milad.

“Queda muy mal y más cuando es el vicepresidente de la Conmebol, hay algo que no me cuadra, que es extraño y espero que el día de mañana salga a aclarar todo lo que Chile estaba expectante de un Mundial acá”, cerró.