Ex ayudante de Juan Antonio Pizzi le pone fichas a la U y Colo Colo por sobre la UC: "Son los más finos para el inicio"

Este viernes se dará el puntapié inicial al Campeonato Nacional, donde todos los clubes chilenos se han ido reforzando en este mercado de pases para ir en búsqueda del título del balompié chileno

Dos clubes que se ilusionan con tener un buen año son la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez y Colo Colo de Jorge Almirón, los cuales buscarán revertir los irregulares resultados obtenidos en los últimos años.

Lo cierto es que tanto la U como Colo Colo tendrán duros escollos en la primera fecha: el Romántico Viajero recibirá a Cobresal en el Estadio Nacional, mientras que el Cacique visitará a Unión Española en el Estadio Santa Laura-SEK.

MANUEL SUÁREZ LE PONE SUS FICHAS A LA U Y COLO COLO

Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Roja, en su rol como panelista deportivo del programa Metrópolis AM de Radio La Clave analizó lo que será el inicio del 2024.

“La intención de Álvarez va a ser replicar lo que hizo en Huachipato y si puedes tener más talento, esto te va a ayudar a definir partidos, y a mí me parece que la U tiene más talento que el que tenía Huachipato. A mí me parece que la U puede ser un equipo competitivo”, manifestó el ex DT del Cortuluá de Colombia.

Álvarez y Almirón intentarán comenzar con el pie derecho | FOTO: Photosport

“Los que más posibilidades hoy en día tienen son Colo Colo y la U en un principio, después iremos viendo como los otros equipos se van incorporando. En un principio, la U y Colo Colo son los más finos para el inicio”, sentenció.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRIMER SUPERCLÁSICO DEL FÚTBOL CHILENO?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se llevará a cabo en la cuarta fecha en el fin de semana del 10 de marzo en el Estadio Monumental, donde los azules buscarán finalizar con 23 años de sinsabores en Macul.