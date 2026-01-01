El mercado de pases ya se mueve con todo dentro de fútbol chileno de cara a la temporada 2026, en la que los distintos equipos de nuestro país buscan reforzarse con todo para sus diferentes objetivos.

Uno de estos equipos es Universidad de Concepción, el equipo que ascendió a la primera división para este 2026, busca reforzarse de buena forma para afiatarse en su vuelta a la liga de honor.

Por esto, el conjunto del ‘Campanil’ ha aprovechado con todo esta ventana de mercado para buscar refuerzos, en donde en las últimas horas oficializó a un nuevo jugador.

Se trata del volante, Pablo Parra, quien tras su último paso por Palestino, se transformó en nuevo refuerzo de Universidad de Concepción para la temporada 2026.

Parra es nuevo refuerzo de ‘Campanil’ | Foto: Photosport

El jugador de 31 años y con pasos por Cobreloa, Universidad de Chile y Colo Colo, fue oficializado en las redes del club y superando sus exámenes médicos, se incorporará al plantel en la pretemporada en Uruguay.

De esta forma, Universidad de Concepción sigue reforzando lo que es su equipo para el 2026, en la que espera competir de gran forma en lo que es su retorno a la división de honor en Chile.

En Síntesis