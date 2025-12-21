El defensor nacional, Osvaldo González logró un importante hito en este 2025, en la que fue el gran capitán en el título y ascenso de la Universidad de Concepción a la división de honor del fútbol chileno,

El ‘Rocky’ fue uno de los grandes pilares dentro del equipo que consiguió la vuelta del ‘Campanil’ a la primera división y pensando en lo que es este retorno, el zaguero debía tomar una importante decisión para su carrera.

El defensor de 41 años meditaba lo que era su opción de seguir ligado al fútbol tras conseguir el ascenso con Universidad de Concepción, en la que estaba entre seguir un año más o poner punto final a su carrera futbolística.

En las últimas horas, el ‘Rocky’ puso final a todos los misterios sobre su futuro y tomó su decisiva decisión sobre su carrera, en la que decidió seguir en el fútbol, en donde vestirá la camiseta del ‘Campanil’ en su vuelta a primera división.

González seguirá un año más en el ‘Campanil’ | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista Sergio Godoy Acosta en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que el histórico defensor nacional extiende su vínculo con el club por una temporada más y dirá presente en este retorno a la división de honor.

“El defensor central/capitán de U. de Concepción Osvaldo González (41) disputará su 10ma temporada con la camiseta del Campanil. Tras ser un pilar clave en el título de la Liga de Asecenso (29 PJ), “Rocky” extiende su vínculo con el elenco universitario para la Liga de Primera”, informó.

Se espera que en las próximas horas desde la Universidad de Concepción hagan oficial la permanencia de Osvaldo González por una temporada más con el club, lo que sin duda es una gran noticia para los hinchas.

En Síntesis