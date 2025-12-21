El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue dejando movimientos llamativos, especialmente entre los clubes que buscan afirmarse en la Primera División tras el ascenso. En ese escenario, los defensores con rodaje en la categoría se transforman en piezas muy cotizadas.

Uno de ellos es Moisés González, zaguero que finalizó su etapa en O’Higgins de Rancagua y cuyo nombre comenzó a sonar con fuerza en equipos grandes del país, especialmente en Universidad Católica, que busca reforzar su última línea para la cargada nueva temporada-

Sin embargo, cuando todo indicaba que su futuro podía estar en un club de mayor exposición mediática, el destino del oriundo de Rancagua tomó otro rumbo, privilegiando un proyecto deportivo que le asegure continuidad y protagonismo.

Moisés González disputó 25 de 30 partidos posibles en la Liga de Primera 2025 | FOTO: Diego Martin/Photosport

Moisés González reforzará a Universidad de Conpceción

Según informó el periodista César Luis Merlo a través de su cuenta de X (ex Twitter), el jugador no recalará en San Carlos de Apoquindo y su futuro estará en Universidad de Concepción, elenco que recientemente consiguió el ascenso.

De acuerdo al reconocido especialista en mercado de pases, el defensor firmará contrato por los próximos tres años con el Campanil, convirtiéndose en uno de los refuerzos importantes del equipo que ahora dirige Juan Cruz Real.

De esta manera, el cuadro de la Región del Biobío suma experiencia defensiva a su plantel, mientras que González apuesta por un proyecto donde tendrá un rol clave, dejando atrás los rumores que lo vinculaban con la UC y otros clubes de la Liga de Primera.

