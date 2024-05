Ex presidente de Cobreloa se ofrece a recibir sanciones por denuncia de violación masiva: "Que no sean para el club"

Cobreloa vive una de las polémicas más grandes de su historia. Durante este jueves, dos jugadores del plantel fueron detenidos por la PDI en el marco de la investigación por denuncia de violación masiva en septiembre de 2021, lo que activó las alarmas en el club. Uno de los directores y ex presidentes de la institución se ofreció a recibir castigos: no quiere más daño para escuadra loína.

Así lo manifestó Fernando Ramírez en conversación con Bolavip Chile. Tras ser removido de la presidencia del club por “conductas reñidas con la legalidad” (según se detalló en el momento), se mantiene en la cúpula directiva y sigue minuciosamente el caso. Además de asegurar que es una de las manchas más duras en la historia, le lanzó un dardo a distintas instituciones.

“Esto es una mancha tremenda en la historia de la institución. Me duele mucho, porque siento que pudimos evitar toda esta exposición si es que hubiésemos tratado el caso con mayor seriedad. He tratado de proteger a la institución. Tomé acciones aún cuando no era presidente (figuró en el cargo entre diciembre de 2021 y abril de 2023).

“La gestión más importante es la que hicimos en el Ministerio del Deporte en 2022. Junto a Óscar Wirth y María Elena Saavedra nos presentamos y nos denunciamos. Como presidente no tenía claro si activar o no un protocolo. Esperábamos una asesoría por parte del Ministerio. También había que hacerle entender a nuestros directores que era necesario”, agregó.

“Creía que iban a entender, pero lamentablemente el Ministerio nunca acogió mi denuncia ni dijeron qué teníamos que hacer. Pasó lo mismo con el Ministerio de la Mujer y la ANFP. Hay una seguidilla de errores de instituciones que no se activaron en el momento. Claro, nos pasan la cuenta a nosotros que es la institución que acoge a los cadetes”, aseguró referente al grupo de nueve jugadores que habría participado en el delito.

Fernando Ramírez fue presidente de Cobreloa entre diciembre de 2021 y abril de 2023.

Se ofreció a recibir castigos

Finalmente, Ramírez pidió no castigar a Cobreloa en caso de que así lo determine la ANFP. Aseguró que él y los directores de la institución deben asumir las sanciones, incluso aunque sean penales. Para él, es lo más lógico al momento de representar a una institución que raya en lo pública.

“Estoy tranquilo, porque mi relato siempre ha sido el mismo. La verdad no es otra. Cuando me toque declarar, diré lo de siempre. Siempre trataré que la institución no tenga sensaciones. Si las sanciones van a llegar, que sean para nosotros y no para el club. Cuando asumimos estos cargos sabemos que hay responsabilidades penales en caso de que hayan delitos. Si tengo que responsabilizarme, lo haré”, cerró.

Cuándo juega Cobreloa

El siguiente encuentro de Cobreloa será ante Everton el domingo 5 de mayo. Será desde las 17:30 horas en el Estadio Sausalito.