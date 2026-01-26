Una candente definción fue la que se vivió en la final de la Supercopa del fútbol chileno, en la que Coquimbo Unido derrotó en una infartante definción a penales a la Universidad Católica y sumó un nuevo título a sus vitrinas.

Este duelo terminó con una tremenda polémica en el terreno de juego, en la que jugadores de ambos equipos terminaron a los empujones tras el pechazo que Juan Francisco Rossel le dió a Diego Sánchez.

Ante esta situación, el defensor de Coquimbo Unido y con pasado en la Universidad Católica, Juan Cornejo conversó con la prensa en zona mixta y se refirió a lo que fue esta polémica, en la que dejó claro que nadie del equipo se burló de la UC y apuntó a que aprendan a perder.

“Creo que a veces cuando uno está jugando y se dicen cosas, tienen que aguantarse después cuando te toca perder. Nosotros hemos perdido y hemos aguantado cosas. El ‘Mono’ festejó con nuestra barra, nunca le hizo gestos a ellos ni nada”, declaró.

Cornejo y su mensaje tras la final | Foto: Photosport

Concluyendo a este tema, Cornejo destapó una situación que pocos sabían y en la que indicó que durante la tanda de penales, los jugadores de la Universidad Católica estaban hablando a los jugadores de Coquimbo, en la que manifestó burlas de ellos y por esto, los mandó a que aprendan a perder.

“Ellos también estaban hablando cuando estábamos pateando la tanda de penales, se estaban riendo, entonces si después no les gusta perder que tampoco vengan a hacer gestos antes de tiempo”, cerró.

En Síntesis