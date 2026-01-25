Coquimbo Unido se coronó campeón de la Supercopa 2026 tras derrotar a Universidad Católica en una infartante definición por penales en el Estadio Sausalito. La gran figura de la jornada fue Diego ‘Mono’ Sánchez quien no solo destacó por su rendimiento bajo los tres palos sino también por protagonizar un momento que quedará para el recuerdo.

Apenas se selló el triunfo pirata por penales, el experimentado guardameta desató un festejo desenfrenado que incluyó un particular baile frente a la parcialidad cruzada y sus colegas rivales. La acción fue interpretada como una provocación directa, por lo que Juan Francisco Rossel fue directo a encararlo con un empujón, según un video que reveló Redgol.

Diego Sánchez casi desata una batalla campal en el Sausalito (Photosport).

La situación escaló rápidamente y derivó en un conato donde hubo empujones e intercambios de palabras entre ambos planteles. A ratos el ambiente se volvió tenso, pero rápidamente los ánimos se calmaron y la situación no pasó a mayores.

Pese a los incidentes el Mono Sánchez sumó un nuevo hito a su carrera marcada por la excentricidad, el carisma y la increíble decisión de atajar sin guantes durante la definición. Simplemente ‘El Mono’.